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У Києві прощаються з Іваном Драчем

У Києві прощаються з Іваном Драчем
У Володимирському соборі Києва відбувається відспівування Івана Драча - поета, драматурга, дисидента і політичного діяча.

На прощання з видатним українцем прийшов президент Петро Порошенко, а також прем’єр міністр України Володимир Гройсман, повідомляє ТСН.

Церемонію відспівування очолює предстоятель УПЦ КП Філарет.  

«Певний час своєї творчості залишив, щоб створити свій твір, найцінніший свій твір – незалежність України. Перший голова «Народного Руху», фактично сила, яка створила незалежність. Великий мій друг. Сьогодні вся Україна у жалобі за своїм великим сином», - сказав Петро Порошенко.

Івану Драчу був вісімдесят один рік. Активний учасник проголошення Україною незалежності, Іван Драч доклав руку і до творення української Конституції.

Його поховають у рідному селі Теліженці на Київщині поруч з могилою його сина Максима, як заповів сам поет.

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Теги: похорони, Іван Драч
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