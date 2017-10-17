У Києві прощаються з Іваном Драчем
Сьогодні, 11:50
У Володимирському соборі Києва відбувається відспівування Івана Драча - поета, драматурга, дисидента і політичного діяча.
На прощання з видатним українцем прийшов президент Петро Порошенко, а також прем’єр міністр України Володимир Гройсман, повідомляє ТСН.
Церемонію відспівування очолює предстоятель УПЦ КП Філарет.
«Певний час своєї творчості залишив, щоб створити свій твір, найцінніший свій твір – незалежність України. Перший голова «Народного Руху», фактично сила, яка створила незалежність. Великий мій друг. Сьогодні вся Україна у жалобі за своїм великим сином», - сказав Петро Порошенко.
Івану Драчу був вісімдесят один рік. Активний учасник проголошення Україною незалежності, Іван Драч доклав руку і до творення української Конституції.
Його поховають у рідному селі Теліженці на Київщині поруч з могилою його сина Максима, як заповів сам поет.
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На прощання з видатним українцем прийшов президент Петро Порошенко, а також прем’єр міністр України Володимир Гройсман, повідомляє ТСН.
Церемонію відспівування очолює предстоятель УПЦ КП Філарет.
«Певний час своєї творчості залишив, щоб створити свій твір, найцінніший свій твір – незалежність України. Перший голова «Народного Руху», фактично сила, яка створила незалежність. Великий мій друг. Сьогодні вся Україна у жалобі за своїм великим сином», - сказав Петро Порошенко.
Івану Драчу був вісімдесят один рік. Активний учасник проголошення Україною незалежності, Іван Драч доклав руку і до творення української Конституції.
Його поховають у рідному селі Теліженці на Київщині поруч з могилою його сина Максима, як заповів сам поет.
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