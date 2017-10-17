У Києві прощаються з Іваном Драчем

Івана Драча - поета, драматурга, дисидента і політичного діяча.



На прощання з видатним українцем прийшов президент Петро Порошенко, а також прем’єр міністр України Володимир Гройсман, повідомляє



Церемонію відспівування очолює предстоятель УПЦ КП Філарет.



«Певний час своєї творчості залишив, щоб створити свій твір, найцінніший свій твір – незалежність України. Перший голова «Народного Руху», фактично сила, яка створила незалежність. Великий мій друг. Сьогодні вся Україна у жалобі за своїм великим сином», - сказав Петро Порошенко.



Івану Драчу був вісімдесят один рік. Активний учасник проголошення Україною незалежності, Іван Драч доклав руку і до творення української Конституції.



Його поховають у рідному селі Теліженці на Київщині поруч з могилою його сина Максима, як заповів сам поет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирському соборі Києва відбувається відспівування - поета, драматурга, дисидента і політичного діяча.На прощання з видатним українцем прийшов президент, а також прем’єр міністр України Володимир Гройсман, повідомляє ТСН Церемонію відспівування очолює предстоятель УПЦ КП«Певний час своєї творчості залишив, щоб створити свій твір, найцінніший свій твір – незалежність України. Перший голова «Народного Руху», фактично сила, яка створила незалежність. Великий мій друг. Сьогодні вся Україна у жалобі за своїм великим сином», - сказав Петро Порошенко.Івану Драчу був вісімдесят один рік. Активний учасник проголошення Україною незалежності, Іван Драч доклав руку і до творення української Конституції.Його поховають у рідному селі Теліженці на Київщині поруч з могилою його сина Максима, як заповів сам поет.

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