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На Волині – переповнені сміттєві полігони. ВІДЕО

На Волині – переповнені сміттєві полігони. ВІДЕО
Вже за півтора роки більшість сміттєвих полігонів Волині не зможуть приймати відходи.

Чиновники з Волинської ОДА кажуть – Любешівський полігон вичерпався вже на сто відсотків і наступного року приймати сміття не зможе, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Така ж ситуація на Ковельському сміттєзвалищі. У Луцьку – трохи краще: полігон вичерпав ресурси на 70 відсотків. Проте, вистачить його ненадовго. Максимум – декілька років.

Крім цього, є ще одна проблема. Лише у 60 відсотків населення області сміття забирають комунальники. Більшість сільських жителів змушені утилізувати його самотужки.

Чиновники пропонують збудувати в області п’ять нових сміттєпереробних центрів: у Луцьку, Нововолинську, Ковелі, Камені-Каширському та Шацьку. За їх розрахунками, центральним стане Луцьке – тут планують утилізувати 120 тисяч тонн сміття у рік. На реалізацію планів виділили чотири роки. Це будуть ті ж полігони, проте, побудовані за сучасними вимогами. Відходи вони прийматимуть лише відсортовані.

У скільки ж обійдеться впровадження цієї програми, поки що не кажуть. Відомо, що гроші братимуть із місцевих бюджетів на умові співфінансування, з обласного бюджету, а також залучатимуть соціально відповідальний бізнес.


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Теги: сміттєвІ полігони, Волинь, проблема
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Коментарі 2
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Скоро потонемо у смітті ,а все через те ,що влада -це дебільний совок ,як думає як би збагатитись ,а не вирішити таке потрібне для людей і довкілля питання.
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Волинь потопае у гiвнi
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