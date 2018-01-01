На Волині – переповнені сміттєві полігони. ВІДЕО





Чиновники з Волинської ОДА кажуть – Любешівський полігон вичерпався вже на сто відсотків і наступного року приймати сміття не зможе, - йдеться в сюжеті



Така ж ситуація на Ковельському сміттєзвалищі. У Луцьку – трохи краще: полігон вичерпав ресурси на 70 відсотків. Проте, вистачить його ненадовго. Максимум – декілька років.



Крім цього, є ще одна проблема. Лише у 60 відсотків населення області сміття забирають комунальники. Більшість сільських жителів змушені утилізувати його самотужки.



Чиновники пропонують збудувати в області п’ять нових сміттєпереробних центрів: у Луцьку, Нововолинську, Ковелі, Камені-Каширському та Шацьку. За їх розрахунками, центральним стане Луцьке – тут планують утилізувати 120 тисяч тонн сміття у рік. На реалізацію планів виділили чотири роки. Це будуть ті ж полігони, проте, побудовані за сучасними вимогами. Відходи вони прийматимуть лише відсортовані.



У скільки ж обійдеться впровадження цієї програми, поки що не кажуть. Відомо, що гроші братимуть із місцевих бюджетів на умові співфінансування, з обласного бюджету, а також залучатимуть соціально відповідальний бізнес.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже за півтора роки більшість сміттєвих полігонів Волині не зможуть приймати відходи.Чиновники з Волинської ОДА кажуть – Любешівський полігон вичерпався вже на сто відсотків і наступного року приймати сміття не зможе, - йдеться в сюжеті 12 каналу Така ж ситуація на Ковельському сміттєзвалищі. У Луцьку – трохи краще: полігон вичерпав ресурси на 70 відсотків. Проте, вистачить його ненадовго. Максимум – декілька років.Крім цього, є ще одна проблема. Лише у 60 відсотків населення області сміття забирають комунальники. Більшість сільських жителів змушені утилізувати його самотужки.Чиновники пропонують збудувати в області п’ять нових сміттєпереробних центрів: у Луцьку, Нововолинську, Ковелі, Камені-Каширському та Шацьку. За їх розрахунками, центральним стане Луцьке – тут планують утилізувати 120 тисяч тонн сміття у рік. На реалізацію планів виділили чотири роки. Це будуть ті ж полігони, проте, побудовані за сучасними вимогами. Відходи вони прийматимуть лише відсортовані.У скільки ж обійдеться впровадження цієї програми, поки що не кажуть. Відомо, що гроші братимуть із місцевих бюджетів на умові співфінансування, з обласного бюджету, а також залучатимуть соціально відповідальний бізнес.

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