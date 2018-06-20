У Privat24 вбудували «Допомогу автомобілістам»*

У мобільному додатку Privat24 Android з’явилася функція екстреної допомоги водіям, що реалізовано спільно з British Auto Club.Тепер зв’язатися з цілодобовою підтримкою, щоб викликати техдопомогу в будь-яку точку України, можна одним дотиком.Як зазначають у банку, новий сервіс забезпечить надання допомоги в дорозі протягом максимум 30–40 хвилин. Професійний екіпаж техдопомоги установить запасне колесо, відімкне замок дверей, доставить потрібний вид палива, підзарядить акумулятор, а за необхідності – евакуює автомобіль на СТО.«Скористатися послугою дуже просто, – говорить керівник напрямку E-commerce ПриватБанку. – Для цього достатньо зайти в Privat24, категорія «Транспорт»/«Допомога водієві», потім «натиснути» кнопку на екрані смартфону й тим самим подати заявку на надання допомоги. Протягом 2 хвилин вам зателефонує оператор, узгодить всі деталі та відправить екіпаж профільних експертів. При цьому водієві навіть не доведеться уточнювати, де саме він перебуває, – мобільний додаток через GPS визначить його місце розташування».За даними British Auto Club, найчастіше українці користуються службою автоасистансу для виклику евакуатора в разі поломки або ДТП, а також вирішення проблем пробитих коліс – 67% звернень. Майже кожен третій (29%) користувач сервісу викликав фахівців для підзарядки акумулятора й аварійного відчинення дверей. Близько 4% автомобілістів користуються підтримкою для доставки палива.