Стихія змила новий асфальт: чому злива перетворюється на потоп у Луцьку

не витримав потужної зливи і знову поплив.



Про це повідомляють



Деякі тротуари перетворилися на глибокі прірви, а їх ремонтували лише торік – під воду пішла новенька бруківка, асфальт і решта комунікацій. Комунальники досі ліквідовують наслідки стихії. Та переконують: руки в них у правильному місці, то просто злива надто потужна була.



Через сильний дощ із градом вулиці стали немов у Венеції. Шквальний вітер повиривав із корінням десятки дерев. Транспорт зупинився, люди добиралися додому по пояс у воді. Мешканці ось цієї багатоповерхівки навіть вичерпували воду з даху, та квартири все одно залило.



Біля будинку утворилося велике провалля. Поруч – дитячий майданчик і зупинка. Тепломережі тут прокладали торік, та тепер яму треба знову засипати. А на проспекті Соборності під час зливи під землю пішла частина пішохідної вулиці. Бруківку вкладали лише торік, і перший сильний дощ її змив.



Люди обурюються: якби бруківку клали за нормами, дощ би її не змив. А так робота нанівець і гроші під землю. Після кожної зливи лучани бояться виходити на вулицю, аби не провалитися в яму, яку під водою не видно.



А на іншій дорозі дощ вимив шмат асфальту – тут нещодавно робили ямковий ремонт. Тепер доведеться знову. Уже кілька днів комунальники прибирають повалені дерева – роботи ще чимало.



Скільки грошей піде на ліквідацію наслідків стихії – у місті ще не підрахували. Комунальники виправдовуються: комунікації не витримали, бо злива була дуже сильна.



Комунальні служби з острахом чекають чергової грози, адже проти стихії вони безсилі. Система зливової каналізації на найбільших вулицях і проспектах знову не витримає великої кількості опадів. Адже стара та захаращена. На її модернізацію треба щонайменше 20 мільйонів гривень – таких грошей у міста немає.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавній буревій у Луцьку показав якість проведення ремонтних робіт доріг, тротуарів і мереж, а ще стан зливової каналізації міста. Обласний центрі знову поплив.Про це повідомляють Факти ICTV Деякі тротуари перетворилися на глибокі прірви, а їх ремонтували лише торік – під воду пішла новенька бруківка, асфальт і решта комунікацій. Комунальники досі ліквідовують наслідки стихії. Та переконують: руки в них у правильному місці, то просто злива надто потужна була.Через сильний дощ із градом вулиці стали немов у Венеції. Шквальний вітер повиривав із корінням десятки дерев. Транспорт зупинився, люди добиралися додому по пояс у воді. Мешканці ось цієї багатоповерхівки навіть вичерпували воду з даху, та квартири все одно залило.Біля будинку утворилося велике провалля. Поруч – дитячий майданчик і зупинка. Тепломережі тут прокладали торік, та тепер яму треба знову засипати. А на проспекті Соборності під час зливи під землю пішла частина пішохідної вулиці. Бруківку вкладали лише торік, і перший сильний дощ її змив.Люди обурюються: якби бруківку клали за нормами, дощ би її не змив. А так робота нанівець і гроші під землю. Після кожної зливи лучани бояться виходити на вулицю, аби не провалитися в яму, яку під водою не видно.А на іншій дорозі дощ вимив шмат асфальту – тут нещодавно робили ямковий ремонт. Тепер доведеться знову. Уже кілька днів комунальники прибирають повалені дерева – роботи ще чимало.Скільки грошей піде на ліквідацію наслідків стихії – у місті ще не підрахували. Комунальники виправдовуються: комунікації не витримали, бо злива була дуже сильна.Комунальні служби з острахом чекають чергової грози, адже проти стихії вони безсилі. Система зливової каналізації на найбільших вулицях і проспектах знову не витримає великої кількості опадів. Адже стара та захаращена. На її модернізацію треба щонайменше 20 мільйонів гривень – таких грошей у міста немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію