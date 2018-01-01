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Стихія змила новий асфальт: чому злива перетворюється на потоп у Луцьку

Стихія змила новий асфальт: чому злива перетворюється на потоп у Луцьку
Нещодавній буревій у Луцьку показав якість проведення ремонтних робіт доріг, тротуарів і мереж, а ще стан зливової каналізації міста. Обласний центр не витримав потужної зливи і знову поплив.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Деякі тротуари перетворилися на глибокі прірви, а їх ремонтували лише торік – під воду пішла новенька бруківка, асфальт і решта комунікацій. Комунальники досі ліквідовують наслідки стихії. Та переконують: руки в них у правильному місці, то просто злива надто потужна була.

Через сильний дощ із градом вулиці стали немов у Венеції. Шквальний вітер повиривав із корінням десятки дерев. Транспорт зупинився, люди добиралися додому по пояс у воді. Мешканці ось цієї багатоповерхівки навіть вичерпували воду з даху, та квартири все одно залило.

Біля будинку утворилося велике провалля. Поруч – дитячий майданчик і зупинка. Тепломережі тут прокладали торік, та тепер яму треба знову засипати. А на проспекті Соборності під час зливи під землю пішла частина пішохідної вулиці. Бруківку вкладали лише торік, і перший сильний дощ її змив.

Люди обурюються: якби бруківку клали за нормами, дощ би її не змив. А так робота нанівець і гроші під землю. Після кожної зливи лучани бояться виходити на вулицю, аби не провалитися в яму, яку під водою не видно.

А на іншій дорозі дощ вимив шмат асфальту – тут нещодавно робили ямковий ремонт. Тепер доведеться знову. Уже кілька днів комунальники прибирають повалені дерева – роботи ще чимало.

Скільки грошей піде на ліквідацію наслідків стихії – у місті ще не підрахували. Комунальники виправдовуються: комунікації не витримали, бо злива була дуже сильна.

Комунальні служби з острахом чекають чергової грози, адже проти стихії вони безсилі. Система зливової каналізації на найбільших вулицях і проспектах знову не витримає великої кількості опадів. Адже стара та захаращена. На її модернізацію треба щонайменше 20 мільйонів гривень – таких грошей у міста немає.



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Теги: злива, Луцьк
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