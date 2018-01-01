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Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 40 років. ФОТО

Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 40 років. ФОТО
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало підбірку фотографій, на яких зображений Луцьк у 1975 році та у наші дні.

За 40 років Луцьк кардинально змінився. Так, наприклад, «Промінь» та центральний універмаг буде складно впізнати молодим лучанам.

А ось замок Любарта та готель «Україна» майже не змінилися.

Пропонуємо лучанам переглянути світлини, різниця в яких - більше 40 років.

Зверху - фото 1975 року, знизу - 2018. Виключенням є фото замку Любарта.

Джерело ретро фото - Тетяна Яцечко-Блаженко
Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 40 років. ФОТО


Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 40 років. ФОТО


Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 40 років. ФОТО


Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 40 років. ФОТО


Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 40 років. ФОТО


Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 40 років. ФОТО


Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 40 років. ФОТО

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Теги: ретро фото, Луцьк, Замок Любарта, парк, Промінь, історія
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Коментарі 1
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