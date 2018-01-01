Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 40 років. ФОТО

підготувало підбірку фотографій, на яких зображений Луцьк у 1975 році та у наші дні.За 40 років Луцьк кардинально змінився. Так, наприклад, «Промінь» та центральний універмаг буде складно впізнати молодим лучанам.А ось замок Любарта та готель «Україна» майже не змінилися.Пропонуємо лучанам переглянути світлини, різниця в яких - більше 40 років.Зверху - фото 1975 року, знизу - 2018. Виключенням є фото замку Любарта.Джерело ретро фото -