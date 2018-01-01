Тоді і зараз: як змінився Луцьк за 40 років. ФОТО
Сьогодні, 13:12
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало підбірку фотографій, на яких зображений Луцьк у 1975 році та у наші дні.
За 40 років Луцьк кардинально змінився. Так, наприклад, «Промінь» та центральний універмаг буде складно впізнати молодим лучанам.
А ось замок Любарта та готель «Україна» майже не змінилися.
Пропонуємо лучанам переглянути світлини, різниця в яких - більше 40 років.
Зверху - фото 1975 року, знизу - 2018. Виключенням є фото замку Любарта.
Джерело ретро фото - Тетяна Яцечко-Блаженко
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За 40 років Луцьк кардинально змінився. Так, наприклад, «Промінь» та центральний універмаг буде складно впізнати молодим лучанам.
А ось замок Любарта та готель «Україна» майже не змінилися.
Пропонуємо лучанам переглянути світлини, різниця в яких - більше 40 років.
Зверху - фото 1975 року, знизу - 2018. Виключенням є фото замку Любарта.
Джерело ретро фото - Тетяна Яцечко-Блаженко
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Коментарі 1
Было краще. Зеленiше, затишнiше та спокiйнiше. Й не воняло. Усякими активicтами.
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