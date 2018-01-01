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У Луцьку активісти «Авто євро сила» пікетують поліцію. ФОТО

У Луцьку активісти «Авто євро сила» пікетують поліцію. ФОТО
У Луцьку активісти організації «Авто євро сила» прийшли пікетувати управління поліції.

За їх словами, приводом для акції стало розпорядження головного поліцейського Волині Петра Шпиги про заборону фото-та відеофіксації у відділках поліції.

На пікет прибули 10 активістів з Волині та ще понад десяток із сусідніх областей.

«З такими кроками ми скоро скотимось до поліцейської держави. Не розумію, як можна забороняти фото- та відеофіксацію після Революції Гідності. Часи Януковича повертаються, ми котимося в Рашку», - заявив засновник організації Андрій Щербина.

Активісти кажуть, що їм неодноразово погрожували, били, і на це небуло жодної реакції.

Відтак, «Авто Євро Сила» вимагає «припинити поліцейське свавілля на Волині».

Учасників пікету запросили зустрітися з Петром Шпигою.

У Луцьку активісти «Авто євро сила» пікетують поліцію. ФОТО
У Луцьку активісти «Авто євро сила» пікетують поліцію. ФОТО
У Луцьку активісти «Авто євро сила» пікетують поліцію. ФОТО
У Луцьку активісти «Авто євро сила» пікетують поліцію. ФОТО

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Теги: активісти, Автоєвросила
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