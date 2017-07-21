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Телеглядачі оцінили боротьбу комунальників із потопом у Луцьку

Телеглядачі оцінили боротьбу комунальників із потопом у Луцьку
Більшість глядачів суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» вважають, що Луцьк не готовий до погодних форс-мажорів.

Про це пише Конкурент.

Під час передачі глядачам поставили питання «В чому полягає причина затоплення Луцька

211 людей зазначили, що причина полягає у старих комунікаціях, а ще 479 — у неготовності до форс-мажорів.

«Я не можу сказати, що ми не готові були до форс-мажорів. Були сформовані дві бригади, які очищали решітки. Ми знаємо, що вони забиваються, їх очищають. Рятувальники були попереджені і вони відкачували школи, перинатальний центр. Частину дерев, які впали, порізали одразу. На Кравчука рятувальники порізали дерево через 20 хвилин, як воно впало. А що ще можна зробити? Я, як комунальник, не знаю, що ще можна було зробити у той момент, аби покращити ситуацію. Гроза була шквальна і наламала гілля, яке занесло у решітки і вони забилися. Їх багато і над кожною не поставиш людину», - зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Юрій Крась.



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Теги: потоп, Луцьк
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