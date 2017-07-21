Телеглядачі оцінили боротьбу комунальників із потопом у Луцьку





Про це пише



Під час передачі глядачам поставили питання «В чому полягає причина затоплення Луцька?»



211 людей зазначили, що причина полягає у старих комунікаціях, а ще 479 — у неготовності до форс-мажорів.



«Я не можу сказати, що ми не готові були до форс-мажорів. Були сформовані дві бригади, які очищали решітки. Ми знаємо, що вони забиваються, їх очищають. Рятувальники були попереджені і вони відкачували школи, перинатальний центр. Частину дерев, які впали, порізали одразу. На Кравчука рятувальники порізали дерево через 20 хвилин, як воно впало. А що ще можна зробити? Я, як комунальник, не знаю, що ще можна було зробити у той момент, аби покращити ситуацію. Гроза була шквальна і наламала гілля, яке занесло у решітки і вони забилися. Їх багато і над кожною не поставиш людину», - зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Юрій Крась.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість глядачів суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» вважають, що Луцьк не готовий до погодних форс-мажорів.Про це пише Конкурент Під час передачі глядачам поставили питання «В чому полягає?»211 людей зазначили, що причина полягає у старих комунікаціях, а ще 479 — у неготовності до форс-мажорів.«Я не можу сказати, що ми не готові були до форс-мажорів. Були сформовані дві бригади, які очищали решітки. Ми знаємо, що вони забиваються, їх очищають. Рятувальники були попереджені і вони відкачували школи, перинатальний центр. Частину дерев, які впали, порізали одразу. На Кравчука рятувальники порізали дерево через 20 хвилин, як воно впало. А що ще можна зробити? Я, як комунальник, не знаю, що ще можна було зробити у той момент, аби покращити ситуацію. Гроза була шквальна і наламала гілля, яке занесло у решітки і вони забилися. Їх багато і над кожною не поставиш людину», - зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради

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