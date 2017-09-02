Школо, прощай: як у Нововолинську відгуляли випускний. ФОТО
Сьогодні, 09:35
У Нововолинську, попри дощову погоду, сотні усміхнених випускників відгуляли свій останній шкільний вальс.
Свято відбулося 23 червня, - повідомляє БУГ.
Цьогоріч, як і планували раніше, традиційну ходу бульваром Шевченка відмінили. У міської влади була думка відмінити і урочисту частину в центрі міста через несприятливу погоду, але випускники виявили бажання зібратися на площі В’ячеслава Чорновола біля міської ради, незважаючи на дощовий день.
Зі шкіл Нововолинська випустилися 364 учні, 47 з них нагороджено медалями: 31- золотими та 16 – срібними. Атестати та медалі випускники отримали з рук міського голови Віктора Сапожнікова.
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Свято відбулося 23 червня, - повідомляє БУГ.
Цьогоріч, як і планували раніше, традиційну ходу бульваром Шевченка відмінили. У міської влади була думка відмінити і урочисту частину в центрі міста через несприятливу погоду, але випускники виявили бажання зібратися на площі В’ячеслава Чорновола біля міської ради, незважаючи на дощовий день.
Зі шкіл Нововолинська випустилися 364 учні, 47 з них нагороджено медалями: 31- золотими та 16 – срібними. Атестати та медалі випускники отримали з рук міського голови Віктора Сапожнікова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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