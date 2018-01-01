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Кір «заспокоївся»: на Волині стабілізувалася епідемічна ситуація

Кір «заспокоївся»: на Волині стабілізувалася епідемічна ситуація
У Волинській області спостерігають стабілізацію епідемічної ситуації із захворюваності на кір.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

За останній тиждень з 16 по 22 червня захворіло 47 мешканців Волині, що на 15% менше ніж попереднього тижня, коли було зафіксовано звернення 55 осіб з цією хворобою. Проте, в окремих районах області ситуація не втішна. Тенденція до зростання рівня захворюваності утримується на трьох адміністративних територіях: Ратнівський район (захворіло 14 осіб), м. Нововолинськ (11 осіб), Луцький район (6 осіб). Перший випадок виявлено в Любешівському районі. На сьогодні немає жодного району на Волині, де б не реєструвався кір.

Частка дорослого населення, що звернулась до медичних закладів з приводу хвороби склала 45% — це 21 особа, найстаршому 50 років. Серед хворих два працівника закладів освіти. Також захворіло 26 дітей, 54 % із них — це вікова група 5 – 9 років. Відсоток госпіталізованих збільшивсь до 50% в порівнянні з минулим тижнем, коли було госпіталізовано 42% від усіх хто звернувся. Нових спалахів кору в організованих колективах та побуті не зареєстровано.

З початку року кількість хворих на кір в області збільшилась до 1014 осіб. За цей же період в Україні захворіло близько 22 тисячі осіб, від ускладнень кору померло одинадцять: семеро дітей та четверо дорослих.

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Теги: кір, хвороба, ситуація
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