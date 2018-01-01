Волинянин втрапив в аварію на трасі Ковель-Жовква

На автодорозі Ковель-Жовква сталася дорожньо-транспортна пригода за участі волинянина. Одна із пасажиок буса, яким керував волинянин, загинула.Аварія сталась 23 червня неподалік міста Великі Мости у Сокальському районі, повідомляє прес-служба правоохоронців Львівщини.Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda Octavia, 59-річний мешканець міста Пустомити, ймовірно, заснув за кермом, внаслідок чого автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. Водії Toyota та Mitsubishi, що рухались йому назустріч, вчасно відреагували на ситуацію, з’їхали у кювет і таким чином зуміли уникнути зіткнення. Постраждалих у цих автомобілях немає.Проте на зустрічній смузі Skoda Octavia зіткнулась з мікроавтобусом Volkswagen LT, яким керував 35-річний мешканець Волинської області. На момент зіткнення у мікроавтобусі перебувало дев’ятеро пасажирів – усі іноземці. Одна з жінок-пасажирів від отриманих травм померла, ще семеро доставлені у медичний заклад, лікарі встановлюють їм діагнози. Також госпіталізований водій Skoda Octavia. Водій мікроавтобуса від медичної допомоги відмовився.Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.