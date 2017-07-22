У Ковелі відремонтували доріг на 9 мільйонів гривень





Фінансові ресурси на поточний ремонт уже освоєні, а це понад 9 мільйонів гривень, - повідомляє



Вони використані на ямковий ремонт доріг з асфальтовим покриттям з допомогою струменевої машини – 30 вулиць, грейдерування без підсипання щебеневої суміші – 57 вулиць, грейдерування з підсипанням щебеневою сумішшю – 39 вулиць. І на шести вулицях поліпшено асфальтове покриття.



Капітально полагоджено дорогу на вулиці Симоненка.



Крім того, на цей рік його передбачено – на вулицях Павлова, Липинського, Вітовського, 40 років Перемоги (відрізок біля ДНЗ№8), Панаса Мирного, Мічуріна, Відродження, Олени Пчілки. Є в планах вулиця Тимошенка – це дорога міжнародного значення. Тому місто розраховує на співфінансування з обласної державної адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На будівництво, реконструкцію, поточний ремонт доріг у Ковелі на 2018 рік передбачили понад 38 мільйонів гривень: 6 мільйонів 900 тисяч – кошти обласного бюджету, решта – міського.Фінансові ресурси на поточний ремонт уже освоєні, а це понад 9 мільйонів гривень, - повідомляє Район. Ковель. Вони використані на ямковий ремонт доріг з асфальтовим покриттям з допомогою струменевої машини – 30 вулиць, грейдерування без підсипання щебеневої суміші – 57 вулиць, грейдерування з підсипанням щебеневою сумішшю – 39 вулиць. І на шести вулицях поліпшено асфальтове покриття.Капітально полагоджено дорогу на вулиці Симоненка.Крім того, на цей рік його передбачено – на вулицях Павлова, Липинського, Вітовського, 40 років Перемоги (відрізок біля ДНЗ№8), Панаса Мирного, Мічуріна, Відродження, Олени Пчілки. Є в планах вулиця Тимошенка – це дорога міжнародного значення. Тому місто розраховує на співфінансування з обласної державної адміністрації.

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