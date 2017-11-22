У Луцьку неадекват кидався на людей





Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.



«Погроза фізичною розправою», - таке повідомлення отримав екіпаж 25 червня з вулиці Декабристів.



Тут чоловік розмахував кулаками, агресивно поводився, чіплявся до покупців.



Виявилося, порушник перебуває на обліку у психлікарні та наркодиспансері.



Його доставили до медичного закладу і шпиталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Декабристів чоловік погрожував і чіплявся до перехожих.Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.«Погроза фізичною розправою», - таке повідомлення отримав екіпаж 25 червня з вулиці Декабристів.Тут чоловік розмахував кулаками, агресивно поводився, чіплявся до покупців.Виявилося, порушник перебуває на обліку у психлікарні та наркодиспансері.Його доставили до медичного закладу і шпиталізували.

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