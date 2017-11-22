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У Луцьку неадекват кидався на людей

У Луцьку неадекват кидався на людей
У Луцьку на вулиці Декабристів чоловік погрожував і чіплявся до перехожих.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

«Погроза фізичною розправою», - таке повідомлення отримав екіпаж 25 червня з вулиці Декабристів.

Тут чоловік розмахував кулаками, агресивно поводився, чіплявся до покупців.

Виявилося, порушник перебуває на обліку у психлікарні та наркодиспансері.

Його доставили до медичного закладу і шпиталізували.

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Теги: неадекват, Декабристів
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