У Луцьку неадекват кидався на людей
Сьогодні, 17:39
У Луцьку на вулиці Декабристів чоловік погрожував і чіплявся до перехожих.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
«Погроза фізичною розправою», - таке повідомлення отримав екіпаж 25 червня з вулиці Декабристів.
Тут чоловік розмахував кулаками, агресивно поводився, чіплявся до покупців.
Виявилося, порушник перебуває на обліку у психлікарні та наркодиспансері.
Його доставили до медичного закладу і шпиталізували.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
«Погроза фізичною розправою», - таке повідомлення отримав екіпаж 25 червня з вулиці Декабристів.
Тут чоловік розмахував кулаками, агресивно поводився, чіплявся до покупців.
Виявилося, порушник перебуває на обліку у психлікарні та наркодиспансері.
Його доставили до медичного закладу і шпиталізували.
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