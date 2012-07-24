Банду розбійників, які до смерті забили волинянина, посадили за ґрати
Сьогодні, 18:02
Засудили трьох зловмисників, які заради наживи забили волинянина до смерті.
Нагадаємо, уночі 4 червня 2017 року 21-річний мешканець села Нові Підцаревичі, 27-річний мешканець села Оконськ Маневицького району та 50-річний мешканець Полтави (двоє старших - у стані алкогольного сп’яніння) вирішили розжитися грішми.
Вибивши двері в будинку на вулиці Миру в селі Нові Підцаревичі, вони напали на господаря, жорстоко побили його та забрали з хати 3 600 гривень.
Від заподіяних зловмисниками тілесних ушкоджень 84-річний чоловік помер у лікарні.
Усіх трьох розбійників, попри невизнання ними своєї винуватості, Луцький міськрайонний суд визнав винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК України, та призначив їм покарання – найстаршому – у вигляді 12 років позбавлення волі, двом іншим - у вигляді 13 років позбавлення волі кожному.
У всіх також конфіскують усе належне на праві власності майно.
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Нагадаємо, уночі 4 червня 2017 року 21-річний мешканець села Нові Підцаревичі, 27-річний мешканець села Оконськ Маневицького району та 50-річний мешканець Полтави (двоє старших - у стані алкогольного сп’яніння) вирішили розжитися грішми.
Вибивши двері в будинку на вулиці Миру в селі Нові Підцаревичі, вони напали на господаря, жорстоко побили його та забрали з хати 3 600 гривень.
Від заподіяних зловмисниками тілесних ушкоджень 84-річний чоловік помер у лікарні.
Усіх трьох розбійників, попри невизнання ними своєї винуватості, Луцький міськрайонний суд визнав винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК України, та призначив їм покарання – найстаршому – у вигляді 12 років позбавлення волі, двом іншим - у вигляді 13 років позбавлення волі кожному.
У всіх також конфіскують усе належне на праві власності майно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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