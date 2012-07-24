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Банду розбійників, які до смерті забили волинянина, посадили за ґрати

Банду розбійників, які до смерті забили волинянина, посадили за ґрати
Засудили трьох зловмисників, які заради наживи забили волинянина до смерті.

Нагадаємо, уночі 4 червня 2017 року 21-річний мешканець села Нові Підцаревичі, 27-річний мешканець села Оконськ Маневицького району та 50-річний мешканець Полтави (двоє старших - у стані алкогольного сп’яніння) вирішили розжитися грішми.

Вибивши двері в будинку на вулиці Миру в селі Нові Підцаревичі, вони напали на господаря, жорстоко побили його та забрали з хати 3 600 гривень.

Від заподіяних зловмисниками тілесних ушкоджень 84-річний чоловік помер у лікарні.

Усіх трьох розбійників, попри невизнання ними своєї винуватості, Луцький міськрайонний суд визнав винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК України, та призначив їм покарання – найстаршому – у вигляді 12 років позбавлення волі, двом іншим - у вигляді 13 років позбавлення волі кожному.

У всіх також конфіскують усе належне на праві власності майно.


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Теги: суд, смерть, кримінал
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