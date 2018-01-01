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У Володимирі мешканці боргують майже 2,5 мільйони за опалення

У Володимирі мешканці боргують майже 2,5 мільйони за опалення
У Володимирі-Волинському місцеві мешканці боргують 2,5 мільйони гривень за опалення.

Про це стало відомо 26 червня під час сесії міськради, - повідомляє Буг.

Директор Володимир-Волинського теплокомуненерго Сергій Коба зазначив, що серед боржників є люди, в яких заборгованість сягає понад 100 тисяч за опалення. Посадовець додав, що в цьому списку «не бідні люди».

“Пенсіонери віддають останнє, аби заплатити комунальні, а є люди, які просто не звертають уваги і нічого не роблять,” – наголосив Сергій Коба.

На завершення звіту Коба зазначив, що до суду вже передали 65 справ щодо заборгованості за тепло.

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Теги: борг, волиняни, Володимир
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