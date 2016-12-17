«MOJO» замість «Опери»: відомо, коли відкриють новий заклад і яким він буде

Власник «Opera Dance Club», відомий луцький рестораторрозповів, яким буде новий заклад, який відкриють у Старому місті.Про це йшлося 26 червня під час публічної лекції у розважальному центрі «Промінь», яку організували у рамках «Школи свідомого громадянина» від Громадянського Руху «Свідомі».Ресторатор привідкрив завісу таємничості над новим закладом, відкриття якого анонсували раніше.«Ми робимо новий відпочинковий комплекс «MOJO», - розповів Хорзов. За йог словами, ідея назви передає легкість .«Я ходив в з цією ідеєю 4 роки. Це стильно і легко, це бренд, який не зобов'язує бути пафосним чи занадто простим, це та концепція, у якій кожен знайде щось для себе», - розповів ресторатор.У комплексі буде ресторан із пічкою на дровах, ескіз якої знайшов відомий піцайола. Також, за словами Хорзова, заклад співпрацюватиме із найкращим піцайолою України. Окрім того, заклад консультуватиме чемпіон із піци у світі.Окрім того, там можна буде поїсти смачні суші, працюватимуть над напрямком кейтерінгу та облаштують дитячий ресторан.За його словами на першому поверсі комплексу буде ресторан «MOJO Family», на другому поверсі буде караоке-ресторан, біля нього розміститься лаунж-зона. Заплануватили навіть новий напрям- MOJO-фітнес.Другим етапом стане відкриття ресторану на даху з гарним виглядом на річку та Старе місто. Однак наразі відкривати таємницю, де саме в Старому місті буде заклад, бізнесмен не став. Опісля Хорзов зауважив, що відкриття нового комплексу планують на середину вересня.