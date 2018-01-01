Спухла щока, синці та поріз: лучанин побив свою співмешканку. ФОТО





Про це пише інтернет-видання



Інцидент трапився у понеділок, 25 червня, на вулиці Молоді, 11.



Під час скандалу постраждала зателефонувала своїй сестрі, яка пізніше викликала поліцію.



Коли на виклик прибула поліція та активісти формування «Самооборона Волині», чоловік поводився неадекватно, заривався до правоохоронців та погрожував розправою жінці та її сестрі.



Відомо, що чоловік не вперше б'є свою співмешканку. Жінка дуже налякана і декілька днів не виходила на вулицю. Окрім того, вона написала на співмешканця дозвіл на право проживати в її квартирі на час її відсутності.



Відомо, що чоловік відсидів 11 років за вбивство.



Сестра постраждалої забрала її до себе додому. На чоловіка написали заяву за побиття.



У жінки - спухла щока, численні синці на обличчі і на тілі, а також поріз ножем на руці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік побив свою 40-річну співмешканку через небажання відпускати її на заробітки у Польщу.Про це пише інтернет-видання Волинь24 Інцидент трапився у понеділок, 25 червня, на вулиці Молоді, 11.Під час скандалу постраждала зателефонувала своїй сестрі, яка пізніше викликала поліцію.Коли на виклик прибула поліція та активісти формування «Самооборона Волині», чоловік поводився неадекватно, заривався до правоохоронців та погрожував розправою жінці та її сестрі.Відомо, що чоловік не вперше б'є свою співмешканку. Жінка дуже налякана і декілька днів не виходила на вулицю. Окрім того, вона написала на співмешканця дозвіл на право проживати в її квартирі на час її відсутності.Відомо, що чоловік відсидів 11 років за вбивство.Сестра постраждалої забрала її до себе додому. На чоловіка написали заяву за побиття.У жінки - спухла щока, численні синці на обличчі і на тілі, а також поріз ножем на руці.

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