вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Спухла щока, синці та поріз: лучанин побив свою співмешканку. ФОТО

Спухла щока, синці та поріз: лучанин побив свою співмешканку. ФОТО
У Луцьку чоловік побив свою 40-річну співмешканку через небажання відпускати її на заробітки у Польщу.

Про це пише інтернет-видання Волинь24.

Інцидент трапився у понеділок, 25 червня, на вулиці Молоді, 11.

Під час скандалу постраждала зателефонувала своїй сестрі, яка пізніше викликала поліцію.

Коли на виклик прибула поліція та активісти формування «Самооборона Волині», чоловік поводився неадекватно, заривався до правоохоронців та погрожував розправою жінці та її сестрі.

Відомо, що чоловік не вперше б'є свою співмешканку. Жінка дуже налякана і декілька днів не виходила на вулицю. Окрім того, вона написала на співмешканця дозвіл на право проживати в її квартирі на час її відсутності.

Відомо, що чоловік відсидів 11 років за вбивство.

Сестра постраждалої забрала її до себе додому. На чоловіка написали заяву за побиття.

У жінки - спухла щока, численні синці на обличчі і на тілі, а також поріз ножем на руці.
Спухла щока, синці та поріз: лучанин побив свою співмешканку. ФОТО
Спухла щока, синці та поріз: лучанин побив свою співмешканку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побиття, Луцьк, інцидент, скандал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Промені» відбудеться презентація картин художниці Катерини Яцушек. ФОТО*
Сьогодні, 17:15
На Волині екс-лікаря, який ледь не зарізав товариша, відправили у психлікарню
Сьогодні, 16:57
Спухла щока, синці та поріз: лучанин побив свою співмешканку. ФОТО
Сьогодні, 16:54
Рух центром Луцька перекрили: водії дезорієнтовані. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Медзаклади Волині отримали обладнання від Світового банку. ФОТО
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
На Тернопільщині побили луцьких журналістів. ФОТО На Тернопільщині побили луцьких журналістів. ФОТО
20 квітень, 16:02
У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного У луцькому парку двоє чоловіків напали на патрульного
11 лютий, 01:54
Дешевий піар, – луцькі муніципали про «війну» за гараж дідуся Дешевий піар, – луцькі муніципали про «війну» за гараж дідуся
Сьогодні, 11:35
Президент асоціації міні-футболу Волині, який вболівав за Росію, подав у відставку Президент асоціації міні-футболу Волині, який вболівав за Росію, подав у відставку
22 червень, 15:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий математик з Волині потрапив на 2-гривневу монету
25 червень, 16:06
 1
Чому смердить Луцьк: версії влади
Сьогодні, 17:18
 0
У «Промені» відбудеться презентація картин художниці Катерини Яцушек. ФОТО*
Сьогодні, 17:15
 0
На Волині екс-лікаря, який ледь не зарізав товариша, відправили у психлікарню
Сьогодні, 16:57
 0
Спухла щока, синці та поріз: лучанин побив свою співмешканку. ФОТО
Сьогодні, 16:54
 0
Медіа
відео
1/8