Немає куди подітися: просять, щоб потяг з Києва приїжджав до Луцька пізніше
Сьогодні, 15:40
Депутат Луцької міської ради Юлія Вусенко запропонувала, аби потяг з Києва у місто прибував пізніше.
Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
«Люди скаржаться, що є проблема з часом прибуття потяга, бо є інфраструктурні проблеми і їм немає куди піти», - сказала Юлія Вусенко.
Начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська повідомила, що така робота ведеться вже давно і продовжується.
«Треба, аби потяг прибував хоча б о 7 ранку, бо Луцький замок працює лише з 10:00 і це викликає певні проблеми для туристів», - додала посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.
«Люди скаржаться, що є проблема з часом прибуття потяга, бо є інфраструктурні проблеми і їм немає куди піти», - сказала Юлія Вусенко.
Начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська повідомила, що така робота ведеться вже давно і продовжується.
«Треба, аби потяг прибував хоча б о 7 ранку, бо Луцький замок працює лише з 10:00 і це викликає певні проблеми для туристів», - додала посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Зустрічне питання. Навіть якби так вийшло то що робити в Києві тоді до 12 ночі?
Пень, колода... криві руки організаторів списують на туристів. Що вже говорити про більший потік? Замок відкрити в 9-00 чи 8-00 то релігія не дозволяє?
Останні новини
Немає куди подітися: просять, щоб потяг з Києва приїжджав до Луцька пізніше
Сьогодні, 15:40
У Польщі на будівництві загинув українець
Сьогодні, 15:31
У Луцьку не дали грошей на житло для атовців
Сьогодні, 15:30