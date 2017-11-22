Немає куди подітися: просять, щоб потяг з Києва приїжджав до Луцька пізніше

Депутат Луцької міської радизапропонувала, аби потяг з Києва у місто прибував пізніше.Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.«Люди скаржаться, що є проблема з часом прибуття потяга, бо є інфраструктурні проблеми і їм немає куди піти», - сказала Юлія Вусенко.Начальник управління промоції та туризмуповідомила, що така робота ведеться вже давно і продовжується.«Треба, аби потяг прибував хоча б о 7 ранку, бо Луцький замок працює лише з 10:00 і це викликає певні проблеми для туристів», - додала посадовиця.