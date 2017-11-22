вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Немає куди подітися: просять, щоб потяг з Києва приїжджав до Луцька пізніше

Немає куди подітися: просять, щоб потяг з Києва приїжджав до Луцька пізніше
Депутат Луцької міської ради Юлія Вусенко запропонувала, аби потяг з Києва у місто прибував пізніше.

Про це йшлося у середу, 27 червня, під час сесії Луцькради.

«Люди скаржаться, що є проблема з часом прибуття потяга, бо є інфраструктурні проблеми і їм немає куди піти», - сказала Юлія Вусенко.

Начальник управління промоції та туризму Катерина Теліпська повідомила, що така робота ведеться вже давно і продовжується.

«Треба, аби потяг прибував хоча б о 7 ранку, бо Луцький замок працює лише з 10:00 і це викликає певні проблеми для туристів», - додала посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потяг, Київ, Луцьк, турист, туризм, замок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Зустрічне питання. Навіть якби так вийшло то що робити в Києві тоді до 12 ночі?
Відповісти
Пень, колода... криві руки організаторів списують на туристів. Що вже говорити про більший потік? Замок відкрити в 9-00 чи 8-00 то релігія не дозволяє?
Відповісти
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкопали три снаряди часів Другої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 15:50
На Україну насуваються сильні дощі: синоптики попередили про негоду
Сьогодні, 15:50
Немає куди подітися: просять, щоб потяг з Києва приїжджав до Луцька пізніше
Сьогодні, 15:40
У Польщі на будівництві загинув українець
Сьогодні, 15:31
У Луцьку не дали грошей на житло для атовців
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
Луцьк отримав майже 190 тисяч завдяки туристам Луцьк отримав майже 190 тисяч завдяки туристам
22 листопад, 2017, 15:27
У Відні досліджують, скільки коштів витрачають туристи в Луцьку У Відні досліджують, скільки коштів витрачають туристи в Луцьку
22 листопад, 2017, 15:18
Через збитковість скасували потяг Луцьк-Київ Через збитковість скасували потяг Луцьк-Київ
17 листопад, 2017, 12:11
Новий швидкісний потяг курсує з Луцька до Києва Новий швидкісний потяг курсує з Луцька до Києва
25 травень, 2016, 12:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Перемоги - знову аварія: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 16:36
 0
«Виграшне місце» у кінотеатрі «PremierCity»*
Сьогодні, 16:24
 0
Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО
Сьогодні, 16:21
 0
У центрі Луцька хочуть збудувати торгово-офісний центр
Сьогодні, 15:53
 0
На Волині відкопали три снаряди часів Другої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8