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На Волині винуватець смертельної аварії сяде на 8 років

На Волині винуватець смертельної аварії сяде на 8 років
36-річний мешканець селища Стара Вижівка, який був винуватцем смертельної аварії, сяде за ґрати на 8 років.

Уночі 27 квітня 2015 року, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Тойота Авенсіс», він рухався автодорогою сполученням «Доманово – Ковель» та в селі Видраниця Ратнівського району зіткнувся зі скутером, який рухався у попутному напрямку, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

У результаті ДТП 26-річний водій скутера та його 23-річний пасажир загинули.

Суд першої інстанції визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

Не погодившись із таким рішенням, засуджений оскаржив його в апеляційному порядку, проте апеляційний суд залишив апеляцію без задоволення і винуватцю ДТП таки доведеться відсидіти за ґратами 8 років.


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Теги: суд, смерть, аварія, прокуратура
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