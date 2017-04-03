На Волині винуватець смертельної аварії сяде на 8 років

36-річний мешканець селища Стара Вижівка, який був винуватцем смертельної аварії, сяде за ґрати на 8 років.Уночі 27 квітня 2015 року, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Тойота Авенсіс», він рухався автодорогою сполученням «Доманово – Ковель» та в селі Видраниця Ратнівського району зіткнувся зі скутером, який рухався у попутному напрямку, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.У результаті ДТП 26-річний водій скутера та його 23-річний пасажир загинули.Суд першої інстанції визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.Не погодившись із таким рішенням, засуджений оскаржив його в апеляційному порядку, проте апеляційний суд залишив апеляцію без задоволення і винуватцю ДТП таки доведеться відсидіти за ґратами 8 років.