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Лучан кличуть на літературно-акустичний вечір у «Промені»*

Лучан кличуть на літературно-акустичний вечір у «Промені»*
У Луцьку відбудеться літературно-акустичний вечір на терасі РЦ «Промінь».

У Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» 30 червня о 19:00 відбудеться літературно-акустичний вечір «Дзига» – на хвилях музики.

Організатори обіцяють приємну атмосферу, цікаві виступи поетів і музикантів, конкурси та смачні призи, нові друзі та хороший настрій.

Щоб виступити, реєструйся за посиланням: https://goo.gl/forms/HbyatBkGlQJSHGSB3 або за номером: +380 (66) 912 16 15 – Оля.

Вхід вільний.

Лучан кличуть на літературно-акустичний вечір у «Промені»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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