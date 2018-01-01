Лучан кличуть на літературно-акустичний вечір у «Промені»*





У Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» 30 червня о 19:00 відбудеться літературно-акустичний вечір «Дзига» – на хвилях музики.



Організатори обіцяють приємну атмосферу, цікаві виступи поетів і музикантів, конкурси та смачні призи, нові друзі та хороший настрій.



Щоб виступити, реєструйся за посиланням: https://goo.gl/forms/HbyatBkGlQJSHGSB3 або за номером: +380 (66) 912 16 15 – Оля.



Вхід вільний.





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