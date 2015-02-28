Помер батько Майкла Джексона

Джо Джексон пішов з життя у віці 89 років.



Батько легендарного поп-короля Майкла Джексона Джозеф помер, - пише



Як передає видання TMZ, Джексон помер в 3:30 ранку в середу, 27 червня, у Лос-Анджелесі.



Днями він був госпіталізований, і його сім'я була поруч з ним в останній момент, включаючи його дружину Кетрін і його онуків.



Також повідомляється, що окрім діагностованого раку четвертої стадіі Джексон страждав від слабоумства і сліпоти після перенесеного інсульту 2015 року.



Джо, можливо, був найуспішнішим батьком, керуючий своїми дітьми в історії музики. Він, трохи допомагав Дайані Росс, створив кар'єри The Jackson 5, а потім Майкла і Джанет Джексон як сольних артистів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. пішов з життя у віці 89 років.Батько легендарного поп-короля Майкла Джексона Джозеф помер, - пише ТСН Як передає видання TMZ, Джексон помер в 3:30 ранку в середу, 27 червня, у Лос-Анджелесі.Днями він був госпіталізований, і його сім'я була поруч з ним в останній момент, включаючи його дружинуі його онуків.Також повідомляється, що окрім діагностованого раку четвертої стадіі Джексон страждав від слабоумства і сліпоти після перенесеного інсульту 2015 року.Джо, можливо, був найуспішнішим батьком, керуючий своїми дітьми в історії музики. Він, трохи допомагав Дайані Росс, створив кар'єри The Jackson 5, а потім Майкла і Джанет Джексон як сольних артистів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію