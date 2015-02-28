вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер батько Майкла Джексона

Помер батько Майкла Джексона
Джо Джексон пішов з життя у віці 89 років.

Батько легендарного поп-короля Майкла Джексона Джозеф помер, - пише ТСН.

Як передає видання TMZ, Джексон помер в 3:30 ранку в середу, 27 червня, у Лос-Анджелесі.

Днями він був госпіталізований, і його сім'я була поруч з ним в останній момент, включаючи його дружину Кетрін і його онуків.

Також повідомляється, що окрім діагностованого раку четвертої стадіі Джексон страждав від слабоумства і сліпоти після перенесеного інсульту 2015 року.

Джо, можливо, був найуспішнішим батьком, керуючий своїми дітьми в історії музики. Він, трохи допомагав Дайані Росс, створив кар'єри The Jackson 5, а потім Майкла і Джанет Джексон як сольних артистів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, світ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер батько Майкла Джексона
Сьогодні, 21:05
У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
Сьогодні, 20:18
На Волині лісові пасічники зібрали майже 2 тонни меду
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 червня
Сьогодні, 20:00
Середня зарплата в Україні зросла до 8725 гривень
Сьогодні, 19:42
Схожі новини
Убивство Немцова: реакція світових лідерів Убивство Немцова: реакція світових лідерів
28 лютий, 2015, 13:05
На Волині винуватець смертельної аварії сяде на 8 років На Волині винуватець смертельної аварії сяде на 8 років
Сьогодні, 17:01
У Польщі на будівництві загинув українець У Польщі на будівництві загинув українець
Сьогодні, 15:31
Повідомили про стан потерпілих в аварії на трасі «Київ-Ковель» Повідомили про стан потерпілих в аварії на трасі «Київ-Ковель»
Сьогодні, 12:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер батько Майкла Джексона
Сьогодні, 21:05
 0
На Волині лісові пасічники зібрали майже 2 тонни меду
Сьогодні, 20:18
 0
У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Середня зарплата в Україні зросла до 8725 гривень
Сьогодні, 19:42
 0
Медіа
відео
1/8