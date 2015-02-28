Помер батько Майкла Джексона
Сьогодні, 21:05
Джо Джексон пішов з життя у віці 89 років.
Батько легендарного поп-короля Майкла Джексона Джозеф помер, - пише ТСН.
Як передає видання TMZ, Джексон помер в 3:30 ранку в середу, 27 червня, у Лос-Анджелесі.
Днями він був госпіталізований, і його сім'я була поруч з ним в останній момент, включаючи його дружину Кетрін і його онуків.
Також повідомляється, що окрім діагностованого раку четвертої стадіі Джексон страждав від слабоумства і сліпоти після перенесеного інсульту 2015 року.
Джо, можливо, був найуспішнішим батьком, керуючий своїми дітьми в історії музики. Він, трохи допомагав Дайані Росс, створив кар'єри The Jackson 5, а потім Майкла і Джанет Джексон як сольних артистів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Батько легендарного поп-короля Майкла Джексона Джозеф помер, - пише ТСН.
Як передає видання TMZ, Джексон помер в 3:30 ранку в середу, 27 червня, у Лос-Анджелесі.
Днями він був госпіталізований, і його сім'я була поруч з ним в останній момент, включаючи його дружину Кетрін і його онуків.
Також повідомляється, що окрім діагностованого раку четвертої стадіі Джексон страждав від слабоумства і сліпоти після перенесеного інсульту 2015 року.
Джо, можливо, був найуспішнішим батьком, керуючий своїми дітьми в історії музики. Він, трохи допомагав Дайані Росс, створив кар'єри The Jackson 5, а потім Майкла і Джанет Джексон як сольних артистів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Помер батько Майкла Джексона
Сьогодні, 21:05
У Луцьку – аварія за участю трьох авто. ФОТО
Сьогодні, 20:18
На Волині лісові пасічники зібрали майже 2 тонни меду
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 червня
Сьогодні, 20:00
Середня зарплата в Україні зросла до 8725 гривень
Сьогодні, 19:42