Поточний ремонт луцької вулиці обійдеться у 300 тисяч





Про це йдеться в оголошенні на сайті держзакупівель Прозорро.



Департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради оголосив тендер на поточний ремонт вулиці Караїмської в обласному центрі Волині.



Очікувана вартість закупівлі становить 294 тисячі гривень. Строк завершення робіт – 31 серпня.



Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій – 12 липня. Вже наступного дня розпочнеться аукціон.







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