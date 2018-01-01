Поточний ремонт луцької вулиці обійдеться у 300 тисяч
Сьогодні, 21:51
На поточний ремонт вулиці Караїмської в Луцьку витратять майже 300 тисяч гривень.
Про це йдеться в оголошенні на сайті держзакупівель Прозорро.
Департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради оголосив тендер на поточний ремонт вулиці Караїмської в обласному центрі Волині.
Очікувана вартість закупівлі становить 294 тисячі гривень. Строк завершення робіт – 31 серпня.
Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій – 12 липня. Вже наступного дня розпочнеться аукціон.
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Про це йдеться в оголошенні на сайті держзакупівель Прозорро.
Департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради оголосив тендер на поточний ремонт вулиці Караїмської в обласному центрі Волині.
Очікувана вартість закупівлі становить 294 тисячі гривень. Строк завершення робіт – 31 серпня.
Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій – 12 липня. Вже наступного дня розпочнеться аукціон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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