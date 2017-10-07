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У волинському виші - нова спеціальність

У волинському виші - нова спеціальність
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки одним із перших в Україні та перший у регіоні ліцензував нову спеціальність «Середня освіта (Природничі науки)».

Про це повідомили на біологічному факультеті СНУ ім. Лесі Українки, - пише ВолиньUA.

При вступі на спеціальність «Середня освіта (Природничі науки)» необхідно скласти такі конкурсні предмети ЗНО:

1. Українська мова та література
2. Біологія 3. Географія, або фізика, або хімія (на вибір вступника)

Усіх охочих випускників закладів загальної середньої освіти запрошують здобути вищу освіту зі спеціальності «Середня освіта (Природничі науки)».

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Теги: освіта, СНУ
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