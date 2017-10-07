У волинському виші - нова спеціальність





Про це повідомили на біологічному факультеті СНУ ім. Лесі Українки, - пише



При вступі на спеціальність «Середня освіта (Природничі науки)» необхідно скласти такі конкурсні предмети ЗНО:



1. Українська мова та література

2. Біологія 3. Географія, або фізика, або хімія (на вибір вступника)



Усіх охочих випускників закладів загальної середньої освіти запрошують здобути вищу освіту зі спеціальності «Середня освіта (Природничі науки)».

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