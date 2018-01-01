Через неполадки з електрикою на Волині спалахнув будинок





Про це інформують на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.



Так, на пункт зв'язку пожежно-рятувальної частини о 12:36 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у Камені-Каширському по вулиці. Дорошенка. За декілька хвилин рятувальники прибули на місце виклику. О 12:43 пожежу вдалось локалізувати, а о 12:52 - повністю ліквідувати.



За попередніми даними, загоряння виникло в приміщенні кухні внаслідок короткого замикання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському пожежники загасили житловий будинок, який найпевніше сплахнув через коротке замикання.Про це інформують на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.Так, на пункт зв'язку пожежно-рятувальної частини о 12:36 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у Камені-Каширському по вулиці. Дорошенка. За декілька хвилин рятувальники прибули на місце виклику. О 12:43 пожежу вдалось локалізувати, а о 12:52 - повністю ліквідувати.За попередніми даними, загоряння виникло в приміщенні кухні внаслідок короткого замикання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію