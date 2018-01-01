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Через неполадки з електрикою на Волині спалахнув будинок

Через неполадки з електрикою на Волині спалахнув будинок
У Камені-Каширському пожежники загасили житловий будинок, який найпевніше сплахнув через коротке замикання.

Про це інформують на сторінці Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.

Так, на пункт зв'язку пожежно-рятувальної частини о 12:36 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у Камені-Каширському по вулиці. Дорошенка. За декілька хвилин рятувальники прибули на місце виклику. О 12:43 пожежу вдалось локалізувати, а о 12:52 - повністю ліквідувати.

За попередніми даними, загоряння виникло в приміщенні кухні внаслідок короткого замикання.

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Теги: пожежа, вогонь, ДСНС
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