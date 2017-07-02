Через спортивні змагання перекриють центр Луцька
Сьогодні, 09:13
У Луцьку на кілька годин перекриють центр міста через ХІІІ міжнародні змагання зі спортивної ходьби «Луцька десятка».
Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Луцькради, пише Район. Луцьк.
1 липня з 09:00 до 13:00 змагання проходитимуть на проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена. Тож тут тимчасово зупинять рух транспорту у вказаний час.
Під час змагань у центрі міста чергуватиме бригада екстреної медичної допомоги.
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Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Луцькради, пише Район. Луцьк.
1 липня з 09:00 до 13:00 змагання проходитимуть на проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена. Тож тут тимчасово зупинять рух транспорту у вказаний час.
Під час змагань у центрі міста чергуватиме бригада екстреної медичної допомоги.
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