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Через спортивні змагання перекриють центр Луцька

Через спортивні змагання перекриють центр Луцька
У Луцьку на кілька годин перекриють центр міста через ХІІІ міжнародні змагання зі спортивної ходьби «Луцька десятка».

Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Луцькради, пише Район. Луцьк.

1 липня з 09:00 до 13:00 змагання проходитимуть на проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена. Тож тут тимчасово зупинять рух транспорту у вказаний час.

Під час змагань у центрі міста чергуватиме бригада екстреної медичної допомоги.

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Теги: змагання, центр, ходьба
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