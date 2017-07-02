Через спортивні змагання перекриють центр Луцька





Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Луцькради, пише



1 липня з 09:00 до 13:00 змагання проходитимуть на проспекті Волі – від вул. Паркової до вул. Шопена. Тож тут тимчасово зупинять рух транспорту у вказаний час.



Під час змагань у центрі міста чергуватиме бригада екстреної медичної допомоги.



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