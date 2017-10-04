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У селі на Волині кращий випускник школи отримує доларову премію

У селі на Волині кращий випускник школи отримує доларову премію
У селі Лаврів Луцького району придумали цікавий спосіб заоохочувати дітей до навчання - кращий учень отримує у якості подяки канадські долари.

Про це пише Слава Праці.

Виплату премії імені Петра та Наталії Сєкунових започаткували у школі ще в 2003 році. Це – подружжя вчителів, які свого часу працювали в стінах цього закладу. Засновниками премії стали, зокрема, їхні діти – Олександр та Тетяна, уродженці села та колишні учні школи.

Син Олександр зараз мешкає в Канаді, саме від нього і надходить грошова винагорода, яку щороку вручають найкращому випускнику школи.

В Лаврівській «одинадцятирічці» не оголошують суму премії, відомо, що номінанти її отримували і в доларах, і в гривневому еквіваленті.

Цього року премію імені Сєкунових здобув Назар Михайлюк. Він став 19-тим лауреатом цієї премії.

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Теги: премія, гроші, навчання
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