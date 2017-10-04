У селі на Волині кращий випускник школи отримує доларову премію
Сьогодні, 19:38
У селі Лаврів Луцького району придумали цікавий спосіб заоохочувати дітей до навчання - кращий учень отримує у якості подяки канадські долари.
Про це пише Слава Праці.
Виплату премії імені Петра та Наталії Сєкунових започаткували у школі ще в 2003 році. Це – подружжя вчителів, які свого часу працювали в стінах цього закладу. Засновниками премії стали, зокрема, їхні діти – Олександр та Тетяна, уродженці села та колишні учні школи.
Син Олександр зараз мешкає в Канаді, саме від нього і надходить грошова винагорода, яку щороку вручають найкращому випускнику школи.
В Лаврівській «одинадцятирічці» не оголошують суму премії, відомо, що номінанти її отримували і в доларах, і в гривневому еквіваленті.
Цього року премію імені Сєкунових здобув Назар Михайлюк. Він став 19-тим лауреатом цієї премії.
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Про це пише Слава Праці.
Виплату премії імені Петра та Наталії Сєкунових започаткували у школі ще в 2003 році. Це – подружжя вчителів, які свого часу працювали в стінах цього закладу. Засновниками премії стали, зокрема, їхні діти – Олександр та Тетяна, уродженці села та колишні учні школи.
Син Олександр зараз мешкає в Канаді, саме від нього і надходить грошова винагорода, яку щороку вручають найкращому випускнику школи.
В Лаврівській «одинадцятирічці» не оголошують суму премії, відомо, що номінанти її отримували і в доларах, і в гривневому еквіваленті.
Цього року премію імені Сєкунових здобув Назар Михайлюк. Він став 19-тим лауреатом цієї премії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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