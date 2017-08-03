У Луцьку чоловік впав із пожежної драбини та дістав черепно-мозкову травму
Сьогодні, 01:26
У Луцьку чоловік після того, як друдина не впустила його додому, вирішив піднятися пожежною драбиною. У результаті падіння та черпно-мозкова травма.
Про це пише інтернет-видання Волинь24.
Як згодом стало відомо, 44-річний чоловік прийшов додому нетверезим. Дружина не впустила його додому, тож відчайдух вирішив піднятись у квартиру пожежною драбиною.
На рівні третього поверху він не втримався і впав.
Чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму. Наразі він у реанімації міської лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише інтернет-видання Волинь24.
Як згодом стало відомо, 44-річний чоловік прийшов додому нетверезим. Дружина не впустила його додому, тож відчайдух вирішив піднятись у квартиру пожежною драбиною.
На рівні третього поверху він не втримався і впав.
Чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму. Наразі він у реанімації міської лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Отак дурне дівчисько. Тепер буде по лікарнях ходити. А пустила б додому нічого й не було
Останні новини
Як на Світязі пірнають з аквалангом. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
У Луцьку чоловік впав із пожежної драбини та дістав черепно-мозкову травму
Сьогодні, 01:26
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин у складі каное-четвірки вийшов до фіналу чемпіонату Європи
29 червень, 23:17
Повідомили стан маленького онкохворого волинянина Романа Гальчика
29 червень, 22:39