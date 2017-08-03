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У Луцьку чоловік впав із пожежної драбини та дістав черепно-мозкову травму

У Луцьку чоловік впав із пожежної драбини та дістав черепно-мозкову травму
У Луцьку чоловік після того, як друдина не впустила його додому, вирішив піднятися пожежною драбиною. У результаті падіння та черпно-мозкова травма.

Про це пише інтернет-видання Волинь24.

Як згодом стало відомо, 44-річний чоловік прийшов додому нетверезим. Дружина не впустила його додому, тож відчайдух вирішив піднятись у квартиру пожежною драбиною.

На рівні третього поверху він не втримався і впав.

Чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму. Наразі він у реанімації міської лікарні.

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Теги: НП, падіння, сварка
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Коментарі 1
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Отак дурне дівчисько. Тепер буде по лікарнях ходити. А пустила б додому нічого й не було
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