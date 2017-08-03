У Луцьку чоловік впав із пожежної драбини та дістав черепно-мозкову травму





Про це пише інтернет-видання



Як згодом стало відомо, 44-річний чоловік прийшов додому нетверезим. Дружина не впустила його додому, тож відчайдух вирішив піднятись у квартиру пожежною драбиною.



На рівні третього поверху він не втримався і впав.



Чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму. Наразі він у реанімації міської лікарні.

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