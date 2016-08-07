На «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт
Сьогодні, 19:41
На фестивалі українського духу Бандерштат виступить новий луцький гурт «Haunt me».
Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.
Організатори зазначають, що гурт виступатиме на Urban stage.
Зауважимо, що фестиваль триватиме з 3 до 5 серпня у селі Рованці Луцького району.
Вхід на фестиваль - через Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
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Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.
Організатори зазначають, що гурт виступатиме на Urban stage.
Зауважимо, що фестиваль триватиме з 3 до 5 серпня у селі Рованці Луцького району.
Вхід на фестиваль - через Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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