вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт

На «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт
На фестивалі українського духу Бандерштат виступить новий луцький гурт «Haunt me».

Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.

Організатори зазначають, що гурт виступатиме на Urban stage.

Зауважимо, що фестиваль триватиме з 3 до 5 серпня у селі Рованці Луцького району.

Вхід на фестиваль - через Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
На «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бандерштат, фестиваль, Луцьк, Haunt me, гурт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щасливі і закохані: у Луцьку побралися відомі волонтери. ФОТО
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 1 липня
Сьогодні, 21:00
У Княгининку встановлюють оригінальну зупинку. ФОТО
Сьогодні, 20:10
На «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт
Сьогодні, 19:41
Під Ковелем відбудеться турнір з пейнтболу
Сьогодні, 19:03
Дружина Федецького покаже колекцію одягу в Берліні. ФОТО
Сьогодні, 18:28
Схожі новини
До 12 років: наймолодших прихильників «Бандерштату» пропускатимуть безкоштовно До 12 років: наймолодших прихильників «Бандерштату» пропускатимуть безкоштовно
09 червень, 17:18
Бандерштат. День третій. НАЖИВО Бандерштат. День третій. НАЖИВО
07 серпень, 2016, 12:45
Оприлюднили програму «Бандерштату» Оприлюднили програму «Бандерштату»
30 липень, 2014, 18:00
«Бандерштат-2014» відбудеться за будь-яких умов, - оргкомітет «Бандерштат-2014» відбудеться за будь-яких умов, - оргкомітет
24 липень, 2014, 13:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 1 липня
Сьогодні, 21:00
 0
У Княгининку встановлюють оригінальну зупинку. ФОТО
Сьогодні, 20:10
 0
На «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт
Сьогодні, 19:41
 0
Під Ковелем відбудеться турнір з пейнтболу
Сьогодні, 19:03
 0
Дружина Федецького покаже колекцію одягу в Берліні. ФОТО
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8