На «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт





Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.



Організатори зазначають, що гурт виступатиме на Urban stage.



Зауважимо, що фестиваль триватиме з 3 до 5 серпня у селі Рованці Луцького району.



Вхід на фестиваль - через Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки.



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