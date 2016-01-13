На Волині судять чоловіка, який поранив іншого ножем
Сьогодні, 03:51
Волинянина, який поранив іншого чоловіка ножем, можуть визнати неосудним через його психічний стан.
Про це стало відомо із судового рішення на сайті Єдиного реєстру судовий рішень, - пише Район.Ківерці.
Так, 21 червня, до судді Ківерцівського районного суду звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП з клопотанням про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи підозрюваному у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 121 КК України.
Слідчий мотивував це тим, що 29 травня 2018 року близько 21:00 підозрюваний, знаходячись по вулиці 40 років Перемоги, що в селі Дідичі, Ківерцівського району, під час конфліктної ситуації, умисно наніс один проникаючий удар ножем в область черевної порожнини іншій особі, чим спричинив йому тілесні ушкодження.
Внаслідок цього останнього госпіталізували до КЗ «Ківерцівське РТМО» з діагнозом «проникаюче ножове поранення черевної порожнини».
Однак, під час проведення досудового розслідування, слідчі встановили, що нападник перебуває на обліку у лікаря психіатра та лікувалася стаціонарно у ВОПЛ №1 м. Луцька з діагнозом «Легка розумова відсталість з розгальмуванням потягів», а тому виникли сумніви з приводу того, що він може адекватно оцінювати та сприймати ситуацію, яка склалася.
Це дає підстави сумніватись в його психічній повноцінності. Тому слідчий попросив в суду призначити амбулаторну судово-психіатричну експертизу.
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Про це стало відомо із судового рішення на сайті Єдиного реєстру судовий рішень, - пише Район.Ківерці.
Так, 21 червня, до судді Ківерцівського районного суду звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП з клопотанням про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи підозрюваному у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 121 КК України.
Слідчий мотивував це тим, що 29 травня 2018 року близько 21:00 підозрюваний, знаходячись по вулиці 40 років Перемоги, що в селі Дідичі, Ківерцівського району, під час конфліктної ситуації, умисно наніс один проникаючий удар ножем в область черевної порожнини іншій особі, чим спричинив йому тілесні ушкодження.
Внаслідок цього останнього госпіталізували до КЗ «Ківерцівське РТМО» з діагнозом «проникаюче ножове поранення черевної порожнини».
Однак, під час проведення досудового розслідування, слідчі встановили, що нападник перебуває на обліку у лікаря психіатра та лікувалася стаціонарно у ВОПЛ №1 м. Луцька з діагнозом «Легка розумова відсталість з розгальмуванням потягів», а тому виникли сумніви з приводу того, що він може адекватно оцінювати та сприймати ситуацію, яка склалася.
Це дає підстави сумніватись в його психічній повноцінності. Тому слідчий попросив в суду призначити амбулаторну судово-психіатричну експертизу.
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