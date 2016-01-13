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На Волині судять чоловіка, який поранив іншого ножем

На Волині судять чоловіка, який поранив іншого ножем
Волинянина, який поранив іншого чоловіка ножем, можуть визнати неосудним через його психічний стан.

Про це стало відомо із судового рішення на сайті Єдиного реєстру судовий рішень, - пише Район.Ківерці.

Так, 21 червня, до судді Ківерцівського районного суду звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП з клопотанням про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи підозрюваному у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 121 КК України.

Слідчий мотивував це тим, що 29 травня 2018 року близько 21:00 підозрюваний, знаходячись по вулиці 40 років Перемоги, що в селі Дідичі, Ківерцівського району, під час конфліктної ситуації, умисно наніс один проникаючий удар ножем в область черевної порожнини іншій особі, чим спричинив йому тілесні ушкодження.

Внаслідок цього останнього госпіталізували до КЗ «Ківерцівське РТМО» з діагнозом «проникаюче ножове поранення черевної порожнини».

Однак, під час проведення досудового розслідування, слідчі встановили, що нападник перебуває на обліку у лікаря психіатра та лікувалася стаціонарно у ВОПЛ №1 м. Луцька з діагнозом «Легка розумова відсталість з розгальмуванням потягів», а тому виникли сумніви з приводу того, що він може адекватно оцінювати та сприймати ситуацію, яка склалася.

Це дає підстави сумніватись в його психічній повноцінності. Тому слідчий попросив в суду призначити амбулаторну судово-психіатричну експертизу.

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Теги: хвороба, злочин, Волинь, суд
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