На Волині судять чоловіка, який поранив іншого ножем





Про це стало відомо із судового рішення на сайті Єдиного реєстру судовий рішень, - пише



Так, 21 червня, до судді Ківерцівського районного суду звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП з клопотанням про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи підозрюваному у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 121 КК України.



Слідчий мотивував це тим, що 29 травня 2018 року близько 21:00 підозрюваний, знаходячись по вулиці 40 років Перемоги, що в селі Дідичі, Ківерцівського району, під час конфліктної ситуації, умисно наніс один проникаючий удар ножем в область черевної порожнини іншій особі, чим спричинив йому тілесні ушкодження.



Внаслідок цього останнього госпіталізували до КЗ «Ківерцівське РТМО» з діагнозом «проникаюче ножове поранення черевної порожнини».



Однак, під час проведення досудового розслідування, слідчі встановили, що нападник перебуває на обліку у лікаря психіатра та лікувалася стаціонарно у ВОПЛ №1 м. Луцька з діагнозом «Легка розумова відсталість з розгальмуванням потягів», а тому виникли сумніви з приводу того, що він може адекватно оцінювати та сприймати ситуацію, яка склалася.



Це дає підстави сумніватись в його психічній повноцінності. Тому слідчий попросив в суду призначити амбулаторну судово-психіатричну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянина, який поранив іншого чоловіка ножем, можуть визнати неосудним через його психічний стан.Про це стало відомо із судового рішення на сайті Єдиного реєстру судовий рішень, - пише Район.Ківерці Так, 21 червня, до судді Ківерцівського районного суду звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП з клопотанням про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи підозрюваному у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 121 КК України.Слідчий мотивував це тим, що 29 травня 2018 року близько 21:00 підозрюваний, знаходячись по вулиці 40 років Перемоги, що в селі Дідичі, Ківерцівського району, під час конфліктної ситуації, умисно наніс один проникаючий удар ножем в область черевної порожнини іншій особі, чим спричинив йому тілесні ушкодження.Внаслідок цього останнього госпіталізували до КЗ «Ківерцівське РТМО» з діагнозом «проникаюче ножове поранення черевної порожнини».Однак, під час проведення досудового розслідування, слідчі встановили, що нападник перебуває на обліку у лікаря психіатра та лікувалася стаціонарно у ВОПЛ №1 м. Луцька з діагнозом «Легка розумова відсталість з розгальмуванням потягів», а тому виникли сумніви з приводу того, що він може адекватно оцінювати та сприймати ситуацію, яка склалася.Це дає підстави сумніватись в його психічній повноцінності. Тому слідчий попросив в суду призначити амбулаторну судово-психіатричну експертизу.

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