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«Чому для мене є закони і мораль, для них - нема?», - лучанка про ромів

«Чому для мене є закони і мораль, для них - нема?», - лучанка про ромів
Лучанка Юлія Грицюк, яка часто користується електричками, різко висловилася щодо ситуації з ромами.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Їхала сьогодні (пост датований 30 липня, - ред.). Навпроти п'яний дядько і купка циган облапошує його потроху: хто гадає, хто співає, хто вговорює. Віддав вже пару десятків грн. Малий, що стоїть, що 3 хв хакає на вікно, плює. Сміття накидали. Крики. Смалять супер смердючі цигарки. За проїзд ніколи не платять, вимагають гроші в мене, обматюкують і обзивають, бо не даю. П'ятнадцятирічна дівчинка вже з власною дитиною на руках.

І така картина щоразу, бувало й гірше. Вибачте на слові - справляють основні потреби прямо в тамбурах, смердить, можна вступити. Нічого біля себе покласти не можна, все руками беруть. Болить голова від крику. Це мій досвід», - розповідає дівчина.

Вона зазначає, що є і винятки, коли поруч з нею їхала сім'я ромів, які платили за проїзд.

«Чому для мене є закони і мораль, для них - нема? Де ваша справедливість? Чому вагон з 90% українців, які заплатили за проїзд, мають 2 години це терпіти?

І ніхто нічого не зробить, бо ще наб'ють», - пише Юлія Грицюк.

«Не радьте мені перейти в інший вагон. Переходила. А там було удвічі більше циган», - йдеться у дописі Юлії.

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Теги: роми, проблема, Луцьк, Волинь
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