В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories





Користувачі соціальної мережі Instagram тепер можуть додавати до своїх 10-секундних постів в Stories музичний супровід. Про це повідомили в прес-службі Instagram, - пише



"Тепер ви можете додати саундтрек до своєї Stories, який підійде до будь-якого моменту і допоможе вам висловити свої почуття", - йдеться у повідомленні.



Тепер в розділі стікерів до Stories з'явиться значок музики. Натиснувши на нього, з бібліотеки пісень можна вибрати відповідну композицію. Після цього за допомогою бігунка обирається частина пісні, яка повинна прозвучати в пості.





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