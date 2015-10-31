В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories
Сьогодні, 17:20
Потрібну пісню можна буде вибрати з бібліотеки Instagram, яка постійно поповнюється.
Користувачі соціальної мережі Instagram тепер можуть додавати до своїх 10-секундних постів в Stories музичний супровід. Про це повідомили в прес-службі Instagram, - пише Уніан.
"Тепер ви можете додати саундтрек до своєї Stories, який підійде до будь-якого моменту і допоможе вам висловити свої почуття", - йдеться у повідомленні.
Тепер в розділі стікерів до Stories з'явиться значок музики. Натиснувши на нього, з бібліотеки пісень можна вибрати відповідну композицію. Після цього за допомогою бігунка обирається частина пісні, яка повинна прозвучати в пості.
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Користувачі соціальної мережі Instagram тепер можуть додавати до своїх 10-секундних постів в Stories музичний супровід. Про це повідомили в прес-службі Instagram, - пише Уніан.
"Тепер ви можете додати саундтрек до своєї Stories, який підійде до будь-якого моменту і допоможе вам висловити свої почуття", - йдеться у повідомленні.
Тепер в розділі стікерів до Stories з'явиться значок музики. Натиснувши на нього, з бібліотеки пісень можна вибрати відповідну композицію. Після цього за допомогою бігунка обирається частина пісні, яка повинна прозвучати в пості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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