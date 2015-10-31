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В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories

В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories
Потрібну пісню можна буде вибрати з бібліотеки Instagram, яка постійно поповнюється.

Користувачі соціальної мережі Instagram тепер можуть додавати до своїх 10-секундних постів в Stories музичний супровід. Про це повідомили в прес-службі Instagram, - пише Уніан.

"Тепер ви можете додати саундтрек до своєї Stories, який підійде до будь-якого моменту і допоможе вам висловити свої почуття", - йдеться у повідомленні.

Тепер в розділі стікерів до Stories з'явиться значок музики. Натиснувши на нього, з бібліотеки пісень можна вибрати відповідну композицію. Після цього за допомогою бігунка обирається частина пісні, яка повинна прозвучати в пості.

В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories
В Instagram з'явилася функція додавання музики в Stories

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Теги: світ, соцмережі, цікаво
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