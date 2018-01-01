У Луцьку попрощалися із Героєм Андрієм Волосом. ФОТО

Андрія Волоса.



Зустрічали його на Цуманському кільці о 7-й годині ранку, а о 8.00 у Нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору священнослужителі розпочали прощальну панахиду за загиблим Героєм, - пише



Про смерть Героя стало відомо 29 червня.



Сотні лучан прийшли попрощатися із бійцем, який віддав за Україну своє життя. Віддати останню шану полеглому прибули й представники міської влади.



Після панахиди під звуки «Плине кача по Тисині…» тіло загиблого військовослужбовця перевезли до батьківського подвір’я у його рідному селі Омельне Ківерцівського району, де згодом і поховають Героя.



22-річний Андрій Волос більшу частину життя прожив у Луцьку, навчався у місцевій школі-інтернаті. На фронт він пішов у 19 років, захищав Україну на Сході у складі 24-ї ОМБР протягом трьох років. Його молоде життя обірвала ворожа куля снайпера поблизу міста Горлівка 28 червня 2018 року.



Нагадаємо, у зв’язку із трагічною подією 1 липня у Луцьку оголосили Днем жалоби.



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