У Луцьку попрощалися із Героєм Андрієм Волосом. ФОТО
Сьогодні, 06:21
До Луцька привезли тіло загиблого на Донбасі волинянина Андрія Волоса.
Зустрічали його на Цуманському кільці о 7-й годині ранку, а о 8.00 у Нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору священнослужителі розпочали прощальну панахиду за загиблим Героєм, - пише прес-служба Луцької міської ради.
Про смерть Героя стало відомо 29 червня.
Сотні лучан прийшли попрощатися із бійцем, який віддав за Україну своє життя. Віддати останню шану полеглому прибули й представники міської влади.
Після панахиди під звуки «Плине кача по Тисині…» тіло загиблого військовослужбовця перевезли до батьківського подвір’я у його рідному селі Омельне Ківерцівського району, де згодом і поховають Героя.
22-річний Андрій Волос більшу частину життя прожив у Луцьку, навчався у місцевій школі-інтернаті. На фронт він пішов у 19 років, захищав Україну на Сході у складі 24-ї ОМБР протягом трьох років. Його молоде життя обірвала ворожа куля снайпера поблизу міста Горлівка 28 червня 2018 року.
Нагадаємо, у зв’язку із трагічною подією 1 липня у Луцьку оголосили Днем жалоби.
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Зустрічали його на Цуманському кільці о 7-й годині ранку, а о 8.00 у Нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору священнослужителі розпочали прощальну панахиду за загиблим Героєм, - пише прес-служба Луцької міської ради.
Про смерть Героя стало відомо 29 червня.
Сотні лучан прийшли попрощатися із бійцем, який віддав за Україну своє життя. Віддати останню шану полеглому прибули й представники міської влади.
Після панахиди під звуки «Плине кача по Тисині…» тіло загиблого військовослужбовця перевезли до батьківського подвір’я у його рідному селі Омельне Ківерцівського району, де згодом і поховають Героя.
22-річний Андрій Волос більшу частину життя прожив у Луцьку, навчався у місцевій школі-інтернаті. На фронт він пішов у 19 років, захищав Україну на Сході у складі 24-ї ОМБР протягом трьох років. Його молоде життя обірвала ворожа куля снайпера поблизу міста Горлівка 28 червня 2018 року.
Нагадаємо, у зв’язку із трагічною подією 1 липня у Луцьку оголосили Днем жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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