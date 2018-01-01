Мріє про море і батут: волинян закликають привітати доньку загиблого бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.Наша чергова іменинниця –,яка 2 липня святкує свій п'ятий День народження. Дівчинка є донькою військовослужбовця 24-тої бригади, який загинув восени 2016 року на Сході України.Наша іменинниця не ходить до дитячого садочка, тому що у селі, де проживає родина іменинниці, його просто немає. Але це Каролінку не засмучує, адже діток у сім'ї четверо, тому завжди є з ким погратися. Дівчинка росте активною, любить кататися на велосипеді, танцювати та малювати, і вже мріє про те, як ходитиме до школи.Як і всі маленькі дітки, Кароліна любить дивитися мультфільми. Її улюблені - «Фіксики», «Смішарики» та «Елвін і бурундуки».Маленька красунечка дуже любить тварин, вдома у них є три великі кішки та шестеро кошенят, а ще пес Айс. Найбільш щасливі миті, які може пригадати наша іменинниця, пов’язані з МдС. Дівчинці подобається, коли її з сім'єю запрошують до Луцька на з'їзди дружин та діток Небесного Легіону, адже там можна зустрітися зі старими друзями і познайомитися з новими. Тут діток завжди очікують цікаві розваги та подарунки.А ще, завдяки зусиллям волонтерів, іменинниця подорожувала до Польщі, де вона розважалася у аквапарку та зоопарку, каталася трамваєм. Ще у дівчинки була нагода відвідати мальовничі Карпати.Найбільша мрія нашої іменинниці - покупатися у морі. А ще дівчинка хотіла б мати на своєму подвір'ї батут. Оце б вони з братиками та сестричкою настрибалися.Каролінка - мила, щира і чуйна дівчинка. Як і більшість дітей, долі яких торкнулась війна, вона хоче, щоб настав мир в Україні, припинилось кровопролиття - щоб війна більше ні в кого не забрала тата.Мама Тетяна тепер для нашої іменинниці є єдиним справжнім авторитетом. Саме у неї донечка бере перші уроки кулінарії та допомагає неньці у всьому. Матуся розповідає, що матеріальне становище сім’ї важке. Жінка виховує чотирьох дітей самотужки. Живе у будинку своєї мами разом з двома своїми братами, тому часто буває не солодко. Дітям дуже мало місця, вони вчать уроки за одним столом. Зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди є першочерговою потребою і мама не відмовиться від підтримки небайдужих.Рупа Кароліна – 5 років (2.07.2013).Володимир-Волинський р-н. Зріст: 105 см; Розмір взуття: 25.