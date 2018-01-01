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Мріє про море і батут: волинян закликають привітати доньку загиблого бійця

Мріє про море і батут: волинян закликають привітати доньку загиблого бійця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Наша чергова іменинниця – Каролінка Рупа,яка 2 липня святкує свій п'ятий День народження. Дівчинка є донькою військовослужбовця 24-тої бригади Віктора Миколайовича Рупи, який загинув восени 2016 року на Сході України.

Наша іменинниця не ходить до дитячого садочка, тому що у селі, де проживає родина іменинниці, його просто немає. Але це Каролінку не засмучує, адже діток у сім'ї четверо, тому завжди є з ким погратися. Дівчинка росте активною, любить кататися на велосипеді, танцювати та малювати, і вже мріє про те, як ходитиме до школи.

Як і всі маленькі дітки, Кароліна любить дивитися мультфільми. Її улюблені - «Фіксики», «Смішарики» та «Елвін і бурундуки».

Маленька красунечка дуже любить тварин, вдома у них є три великі кішки та шестеро кошенят, а ще пес Айс. Найбільш щасливі миті, які може пригадати наша іменинниця, пов’язані з МдС. Дівчинці подобається, коли її з сім'єю запрошують до Луцька на з'їзди дружин та діток Небесного Легіону, адже там можна зустрітися зі старими друзями і познайомитися з новими. Тут діток завжди очікують цікаві розваги та подарунки.

А ще, завдяки зусиллям волонтерів, іменинниця подорожувала до Польщі, де вона розважалася у аквапарку та зоопарку, каталася трамваєм. Ще у дівчинки була нагода відвідати мальовничі Карпати.

Найбільша мрія нашої іменинниці - покупатися у морі. А ще дівчинка хотіла б мати на своєму подвір'ї батут. Оце б вони з братиками та сестричкою настрибалися.

Каролінка - мила, щира і чуйна дівчинка. Як і більшість дітей, долі яких торкнулась війна, вона хоче, щоб настав мир в Україні, припинилось кровопролиття - щоб війна більше ні в кого не забрала тата.

Мама Тетяна тепер для нашої іменинниці є єдиним справжнім авторитетом. Саме у неї донечка бере перші уроки кулінарії та допомагає неньці у всьому. Матуся розповідає, що матеріальне становище сім’ї важке. Жінка виховує чотирьох дітей самотужки. Живе у будинку своєї мами разом з двома своїми братами, тому часто буває не солодко. Дітям дуже мало місця, вони вчать уроки за одним столом. Зважаючи на те, що діти швидко ростуть, то речі і взуття завжди є першочерговою потребою і мама не відмовиться від підтримки небайдужих.

Інформація для благодійників: Рупа Кароліна – 5 років (2.07.2013).Володимир-Волинський р-н. Зріст: 105 см; Розмір взуття: 25.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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