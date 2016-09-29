Заборонити не можна дозволити: що лучани думають про «гроші на школу». ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку найцікавіших коментарів лучан щодо добровільно-примусової здачі коштів у дитячі садочки та школи.



Нагадаємо, 2 липня лучанка Марія Шабала з батьків у школах і дитсадках.



Думки коментаторів розділилися: одні вважають, що петицію варто підтримати, інші ж - проти, бо, мовляв, скидатися на школу - то нормально.



Більшість лучан, які прокоментували допис агентства у соціальній мережі Facebook, вважають, що ця ініціатива - правильна. Серед їхніх доводів — думка про те, держава сама має забезпечувати навчальні заклади коштами на ремонт класів, закупівлю нових дошок та іншого приладдя.



Дехто написав, що й узагалі відмовився здавати гроші на школу або ж скидається тільки на ремонт класу.







Але деякі жителі Луцька вважають, держава не здатна покрити усі витрати, тому збирати кошти батьківськими комітетами необхідно.







Підписати петицію можна тут:

https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1128

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. підготувало добірку найцікавіших коментарів лучан щодо добровільно-примусової здачі коштів у дитячі садочки та школи.Нагадаємо, 2 липня лучанка зареєструвала петицію, у якій закликала владу заборонити збір готівки з батьків у школах і дитсадках.Думки коментаторів розділилися: одні вважають, що петицію варто підтримати, інші ж - проти, бо, мовляв, скидатися на школу - то нормально.Більшість лучан, які прокоментували допис агентства у соціальній мережі Facebook, вважають, що ця ініціатива - правильна. Серед їхніх доводів — думка про те, держава сама має забезпечувати навчальні заклади коштами на ремонт класів, закупівлю нових дошок та іншого приладдя.Дехто написав, що й узагалі відмовився здавати гроші на школу або ж скидається тільки на ремонт класу.Але деякі жителі Луцька вважають, держава не здатна покрити усі витрати, тому збирати кошти батьківськими комітетами необхідно.Підписати петицію можна тут:

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