Заборонити не можна дозволити: що лучани думають про «гроші на школу». ФОТО
Сьогодні, 19:17
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку найцікавіших коментарів лучан щодо добровільно-примусової здачі коштів у дитячі садочки та школи.
Нагадаємо, 2 липня лучанка Марія Шабала зареєструвала петицію, у якій закликала владу заборонити збір готівки з батьків у школах і дитсадках.
Думки коментаторів розділилися: одні вважають, що петицію варто підтримати, інші ж - проти, бо, мовляв, скидатися на школу - то нормально.
Більшість лучан, які прокоментували допис агентства у соціальній мережі Facebook, вважають, що ця ініціатива - правильна. Серед їхніх доводів — думка про те, держава сама має забезпечувати навчальні заклади коштами на ремонт класів, закупівлю нових дошок та іншого приладдя.
Дехто написав, що й узагалі відмовився здавати гроші на школу або ж скидається тільки на ремонт класу.
Але деякі жителі Луцька вважають, держава не здатна покрити усі витрати, тому збирати кошти батьківськими комітетами необхідно.
Підписати петицію можна тут:
https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1128
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Нагадаємо, 2 липня лучанка Марія Шабала зареєструвала петицію, у якій закликала владу заборонити збір готівки з батьків у школах і дитсадках.
Думки коментаторів розділилися: одні вважають, що петицію варто підтримати, інші ж - проти, бо, мовляв, скидатися на школу - то нормально.
Більшість лучан, які прокоментували допис агентства у соціальній мережі Facebook, вважають, що ця ініціатива - правильна. Серед їхніх доводів — думка про те, держава сама має забезпечувати навчальні заклади коштами на ремонт класів, закупівлю нових дошок та іншого приладдя.
Дехто написав, що й узагалі відмовився здавати гроші на школу або ж скидається тільки на ремонт класу.
Але деякі жителі Луцька вважають, держава не здатна покрити усі витрати, тому збирати кошти батьківськими комітетами необхідно.
Підписати петицію можна тут:
https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1128
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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