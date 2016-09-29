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Заборонити не можна дозволити: що лучани думають про «гроші на школу». ФОТО

Заборонити не можна дозволити: що лучани думають про «гроші на школу». ФОТО
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку найцікавіших коментарів лучан щодо добровільно-примусової здачі коштів у дитячі садочки та школи.

Нагадаємо, 2 липня лучанка Марія Шабала зареєструвала петицію, у якій закликала владу заборонити збір готівки з батьків у школах і дитсадках.

Думки коментаторів розділилися: одні вважають, що петицію варто підтримати, інші ж - проти, бо, мовляв, скидатися на школу - то нормально.

Більшість лучан, які прокоментували допис агентства у соціальній мережі Facebook, вважають, що ця ініціатива - правильна. Серед їхніх доводів — думка про те, держава сама має забезпечувати навчальні заклади коштами на ремонт класів, закупівлю нових дошок та іншого приладдя.

Дехто написав, що й узагалі відмовився здавати гроші на школу або ж скидається тільки на ремонт класу.

Заборонити не можна дозволити: що лучани думають про «гроші на школу». ФОТО
Заборонити не можна дозволити: що лучани думають про «гроші на школу». ФОТО
Заборонити не можна дозволити: що лучани думають про «гроші на школу». ФОТО
Заборонити не можна дозволити: що лучани думають про «гроші на школу». ФОТО
Заборонити не можна дозволити: що лучани думають про «гроші на школу». ФОТО


Але деякі жителі Луцька вважають, держава не здатна покрити усі витрати, тому збирати кошти батьківськими комітетами необхідно.

Заборонити не можна дозволити: що лучани думають про «гроші на школу». ФОТО


Підписати петицію можна тут:
https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1128

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Теги: збір грошей, Луцьк, школа, садочок, петиція
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