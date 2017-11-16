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У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені

У Києві зі стріляниною пограбували конвертцентр: є поранені
В Шевченківському районі Києва 2 липня троє невідомих зі зброєю пограбували конвертаційний центр.

Про це повідомляє "Вартові Еспресо".

Грабіжники забігли до приміщення конвертцентру, обладнаного в одноповерховій окремій будівлі, та відкрили вогонь з бойового пістолету. Зловмисники зробили 5 пострілів, одна з куль влучила у працівницю конвертцентру. З вогнепальним пораненням ноги її забрала карета швидкої допомоги.

Нападники забрали готівку та втекли на ВАЗ 2110 сірого кольору. За попередньою інформацією, авто грабіжників виявили неподалік місця злочину. Сума, яку забрали бандити, наразі не розголошується. На місці злочину працюють слідчі.

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Теги: пограбування, Київ
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