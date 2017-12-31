Кіт, якому наснилося сяйво: луцьку стіну прикрасили дивовижним муралом

У рамках фестивалю "Поліхрома" луцький стрітартерспільно із художникомприкрасив стіну у Луцьку казковим муралом.Фото завершеного графіті Присяжнюк опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook."На стіні зображений кіт, якому наснилося полярне сяйво над берегами Аляски та монстри, які його будять. Сон кота - це роздуми про мрії. Монстри символізують побут, який відволікає та змушує переключатися на буденні справи, які є зараз і тут", - пише митець. Також Присяжнюк дякуєза підтримку.