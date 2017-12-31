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Кіт, якому наснилося сяйво: луцьку стіну прикрасили дивовижним муралом

Кіт, якому наснилося сяйво: луцьку стіну прикрасили дивовижним муралом
У рамках фестивалю "Поліхрома" луцький стрітартер Андрій Присяжнюк спільно із художником Срз Отк прикрасив стіну у Луцьку казковим муралом.

Фото завершеного графіті Присяжнюк опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.

"На стіні зображений кіт, якому наснилося полярне сяйво над берегами Аляски та монстри, які його будять. Сон кота - це роздуми про мрії. Монстри символізують побут, який відволікає та змушує переключатися на буденні справи, які є зараз і тут", - пише митець. Також Присяжнюк дякує Віктору Корсаку за підтримку.
Кіт, якому наснилося сяйво: луцьку стіну прикрасили дивовижним муралом
Кіт, якому наснилося сяйво: луцьку стіну прикрасили дивовижним муралом
Кіт, якому наснилося сяйво: луцьку стіну прикрасили дивовижним муралом
Кіт, якому наснилося сяйво: луцьку стіну прикрасили дивовижним муралом


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Теги: мурал, графіті, стрітарт, Поліхрома, Андрій Присяжнюк
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Коментарі 1
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Отак Луцьк перетворився в негритянський Гарлем де живуть бідні афрополішуки із своїм мистецтвом, перетворився в бідний район із високою злочинністю, низьким рівнем життя, поганими соціальними службами і нарешті став західним містом
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