Кіт, якому наснилося сяйво: луцьку стіну прикрасили дивовижним муралом
Сьогодні, 08:12
У рамках фестивалю "Поліхрома" луцький стрітартер Андрій Присяжнюк спільно із художником Срз Отк прикрасив стіну у Луцьку казковим муралом.
Фото завершеного графіті Присяжнюк опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.
"На стіні зображений кіт, якому наснилося полярне сяйво над берегами Аляски та монстри, які його будять. Сон кота - це роздуми про мрії. Монстри символізують побут, який відволікає та змушує переключатися на буденні справи, які є зараз і тут", - пише митець. Також Присяжнюк дякує Віктору Корсаку за підтримку.
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Фото завершеного графіті Присяжнюк опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook.
"На стіні зображений кіт, якому наснилося полярне сяйво над берегами Аляски та монстри, які його будять. Сон кота - це роздуми про мрії. Монстри символізують побут, який відволікає та змушує переключатися на буденні справи, які є зараз і тут", - пише митець. Також Присяжнюк дякує Віктору Корсаку за підтримку.
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Коментарі 1
Отак Луцьк перетворився в негритянський Гарлем де живуть бідні афрополішуки із своїм мистецтвом, перетворився в бідний район із високою злочинністю, низьким рівнем життя, поганими соціальними службами і нарешті став західним містом
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