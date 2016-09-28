Повідомили, скільки Волинь «зробляє» з податку на підакцизні товари





Йдеться про кошти, залучені протягом першого півріччя 2018 року, - інформуть у сюжеті



Натомість у державний бюджет надійшло близько п'яти мільйонів. Такий показник є одним з кращих в країні. Саме за це голова Волинської ОДА Олександр Савченко нагородив відзнакою начальницю управління Наталію Єлову.



Окрім того, що управління здійснює ліцензування підакцизних продуктів, тобто алкоголю і тютюну, по всій області, податківці тримають на контролі реалізацію пального, рекламу алкогольних напоїв, адміністрування акцизного податку тощо. Всього на Волині майже п'ять з половиною тисяч ліцензованих точок продажу алкогольних напоїв.



Керівниця управління додає, що за минулих півроку вдалось зафіксувати 250 порушення. Серед них торгівля алкоголем і тютюном за недопустимими цінами, реалізація алкоголю неповнолітнім і не тільки. Також спеціалісти управління розробили спеціальну програму "Легальний акциз". Завдяки якій, у телефонному режимі можна відстежити місця продажу ліцензованих напоїв у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 50 мільйонів гривень вдалося залучити у місцеві бюджети Волині у якості податку від Управління за обігом підакцизних товарів ДФС.Йдеться про кошти, залучені протягом першого півріччя 2018 року, - інформуть у сюжеті 12 каналу. Натомість у державний бюджет надійшло близько п'яти мільйонів. Такий показник є одним з кращих в країні. Саме за це голова Волинської ОДАнагородив відзнакою начальницю управлінняОкрім того, що управління здійснює ліцензування підакцизних продуктів, тобто алкоголю і тютюну, по всій області, податківці тримають на контролі реалізацію пального, рекламу алкогольних напоїв, адміністрування акцизного податку тощо. Всього на Волині майже п'ять з половиною тисяч ліцензованих точок продажу алкогольних напоїв.Керівниця управління додає, що за минулих півроку вдалось зафіксувати 250 порушення. Серед них торгівля алкоголем і тютюном за недопустимими цінами, реалізація алкоголю неповнолітнім і не тільки. Також спеціалісти управління розробили спеціальну програму "Легальний акциз". Завдяки якій, у телефонному режимі можна відстежити місця продажу ліцензованих напоїв у Волинській області.

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