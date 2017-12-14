У Рівному вночі згорів мікроавтобус
Сьогодні, 10:18
У Рівному вночі згорів Ford Tranzit.
Інцидент трапився на вулиці Шевченка сьогодні, 3 липня, близько третьої ночі, - інформує ГуНП Рівненської області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що транспортний засіб «Ford Tranzit» належить 23-річному місцевому жителю та був припаркований у провулку поблизу його господарства.
Унаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі розпочали досудове розслідування. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють особу зловмисника.
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Інцидент трапився на вулиці Шевченка сьогодні, 3 липня, близько третьої ночі, - інформує ГуНП Рівненської області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що транспортний засіб «Ford Tranzit» належить 23-річному місцевому жителю та був припаркований у провулку поблизу його господарства.
Унаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.
За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі розпочали досудове розслідування. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють особу зловмисника.
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