У Рівному вночі згорів мікроавтобус





Інцидент трапився на вулиці Шевченка сьогодні, 3 липня, близько третьої ночі, - інформує ГуНП Рівненської області.



Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що транспортний засіб «Ford Tranzit» належить 23-річному місцевому жителю та був припаркований у провулку поблизу його господарства.



Унаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.



За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі розпочали досудове розслідування. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють особу зловмисника.





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