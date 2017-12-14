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У Рівному вночі згорів мікроавтобус

У Рівному вночі згорів мікроавтобус
У Рівному вночі згорів Ford Tranzit.

Інцидент трапився на вулиці Шевченка сьогодні, 3 липня, близько третьої ночі, - інформує ГуНП Рівненської області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що транспортний засіб «Ford Tranzit» належить 23-річному місцевому жителю та був припаркований у провулку поблизу його господарства.

Унаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі розпочали досудове розслідування. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють особу зловмисника.

У Рівному вночі згорів мікроавтобус
У Рівному вночі згорів мікроавтобус

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Теги: пожежа, Рівне
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