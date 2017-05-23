На «Бандерштаті» виступить Сергій Жадан

Сергій Жадан.



Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.



"Усім нам добре відомий і улюблений Сергій Жадан виступить на літературній сцені Бандерштату", - йдеться у повідомленні організаторів.



Зауважимо, що фестиваль триватиме з 3 до 5 серпня у селі Рованці Луцького району.



Вхід на фестиваль - через Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки.



Нагадаємо, на «Бандерштаті»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На літературній сцені фестивалю "Бандерштат", що відбудеться під Луцьком, виступить український письменникПро це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook."Усім нам добре відомий і улюблений Сергій Жадан виступить на літературній сцені Бандерштату", - йдеться у повідомленні організаторів.Зауважимо, що фестиваль триватиме з 3 до 5 серпня у селі Рованці Луцького району.Вхід на фестиваль - через Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки.Нагадаємо, на «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт

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