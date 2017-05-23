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На «Бандерштаті» виступить Сергій Жадан

На «Бандерштаті» виступить Сергій Жадан
На літературній сцені фестивалю "Бандерштат", що відбудеться під Луцьком, виступить український письменник Сергій Жадан.

Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.

"Усім нам добре відомий і улюблений Сергій Жадан виступить на літературній сцені Бандерштату", - йдеться у повідомленні організаторів.

Зауважимо, що фестиваль триватиме з 3 до 5 серпня у селі Рованці Луцького району.

Вхід на фестиваль - через Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки.

Нагадаємо, на «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт.

На «Бандерштаті» виступить Сергій Жадан

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Теги: Бандерштат, фестиваль
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