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Резонансна аварія у Харкові: автомеханік розповів, з якою швидкістю їхала Зайцева

Резонансна аварія у Харкові: автомеханік розповів, з якою швидкістю їхала Зайцева
Учасниця смертельного ДТП у Харкові Олена Зайцева рухалася на швидкості понад 100 км/год.

Про це заявив автомеханік Lexus Костянтин Кузнєцов під час допиту в Київському райсуді Харкова, - передають Факти.

За його словами, він оглядав пошкоджений Lexus 350, на якому їхала Зайцева.

"Підключив комп’ютер, завантажив дані, потім роздрукував параметри зі збірки управління системи стійкості зі слідчим. Потім описали все згідно з протоколом", – розповів автомеханік.

За його словами, блок спрацьовує тоді, коли автомобіль гальмує. Він утримує траєкторію. Систему можна вимкнути кнопкою на низькій швидкості. Це автоматична система і на момент огляду вона була не пошкоджена. На уточнююче запитання слідчого, могла б система спрацювати при гальмуванні, він відповів, що змогла б. Також Кузнєцов відзначив, що Lexus Зайцевої рухався не тільки прямо, але більше в бік.

"Педаль газу була втиснута у підлогу. Поворот колеса 30,6 градусів. Передаварійна система була вимкнена", – пояснив свідок.

"У момент спрацювання системи автомобіль рухався без гальмування, він відхилився від траєкторії на 30 градусів. Швидкість була 102 км/год, увімкнута третя передача", – повідомив автомеханік.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2017 року у Харкові автомобіль Lexus влетів у натовп. У результаті ДТП загинули 6 осіб.

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Теги: Харків, Зайцева, аварія
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