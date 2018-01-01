Рівненський «Верес» зіграє із юніорами «Волині»





Матч відбудеться у суботу в Луцьку на стадіоні «Підшипник» о 12:00, - інформує



"Команда «Волинь» U-19 доволі симпатична, а тому, думаю, для нас це буде корисний матч. Можливо хотілося б й інших суперників, але домовитися зараз не так вже й просто", - говорить спортивний директор НК «Верес» Орест Баль.



Нагадаємо, перша гра між цими суперниками минулої суботи, 30 червня, завершилася унічию – 0:0.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках підготовки до нового сезону рівненський «Верес» проведе свій контрольний матч проти команди «Волинь» U-19.Матч відбудеться у суботу в Луцьку на стадіоні «Підшипник» о 12:00, - інформує Чарівне "Команда «Волинь» U-19 доволі симпатична, а тому, думаю, для нас це буде корисний матч. Можливо хотілося б й інших суперників, але домовитися зараз не так вже й просто", - говорить спортивний директор НК «Верес» Орест Баль.Нагадаємо, перша гра між цими суперниками минулої суботи, 30 червня, завершилася унічию – 0:0.

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