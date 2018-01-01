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Рівненський «Верес» зіграє із юніорами «Волині»

Рівненський «Верес» зіграє із юніорами «Волині»
В рамках підготовки до нового сезону рівненський «Верес» проведе свій контрольний матч проти команди «Волинь» U-19.

Матч відбудеться у суботу в Луцьку на стадіоні «Підшипник» о 12:00, - інформує Чарівне.

"Команда «Волинь» U-19 доволі симпатична, а тому, думаю, для нас це буде корисний матч. Можливо хотілося б й інших суперників, але домовитися зараз не так вже й просто", - говорить спортивний директор НК «Верес» Орест Баль.

Нагадаємо, перша гра між цими суперниками минулої суботи, 30 червня, завершилася унічию – 0:0.

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Теги: Волинь, футбол, Верес
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