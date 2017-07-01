Яскраві ара та милі носухи: літній день у луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 20:29
На території комунального підпиємстві «Луцький зоопарк» буяє літо - тут квітнуть красиві клумби та дбайлво доглянуті вазони, а біля вольєрів із тваринами гуляє чимало людей. Адже відпочинок у звіринці - чудовий варіант відпочинку вихідного дня для всієї родини.
Нині у луцькому зоопарку живе 110 видів тварин, та загалом кількість особин «перевалила» за півтисячі. Старожилами звіринця є бурі ведмеді, адже найстарішому клишоногому вже 26 років.
«Він потрапив до нас у дорослому віці із цирку, а самка приїхала із одеського зоопарку, їй 25 років. В неволі ведмеді доживають до 40 років, в природних умовах їхня тривалість життя – до 10 років», розповіла директор закладу Людмила Денисенко.
Найчастіше відвідувачі цікавляться лемурами та різними видами мавп, за якими дуже цікаво спостерігати. У зоопарку є цілі родини зелених та червоних мавп, які мають по кілька дітлахів.
«Ці вольєри збирають найбільше відвідувачів, бо тут можна навіть подивитися, як старші мавпочки няньчаться із новонародженими», - розповіла Денисекно. Малі діти віддають перевагу спілкуванню із морськими свинками, кроликами та іншими дрібними звірами, яких вони не бояться.
«Дітей зовсім не цікавлять леви і тигри, великі хижаки більше цікавлять їхніх батьків. А ще дітки дуже полюбляють тварин, які є героями казок – хочуть подивитися на вовчика, лисичку, бо з дитинства це персонажі улюблених історій», - додає очільниця звіринця.
Окрім «розрекламованого» у ЗМІ тигреняти, у луцькому зоопарку нещодавно народилася носуха та єноти-полоскуни.
«Це теж у нас перше поповнення у цих тварин. Ми два дні годували тваринок, бо мама відмовилася від них, а через два дні народила ще одна єнотиха і ми вирішили глянути, як вона прийме малечу. Вона перетягнула цих єнотиків до себе в кубло, і разом зі своїми трьома малюками вигодувала ще цих двох прийомних», - додала Денисенко.
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Нині у луцькому зоопарку живе 110 видів тварин, та загалом кількість особин «перевалила» за півтисячі. Старожилами звіринця є бурі ведмеді, адже найстарішому клишоногому вже 26 років.
«Він потрапив до нас у дорослому віці із цирку, а самка приїхала із одеського зоопарку, їй 25 років. В неволі ведмеді доживають до 40 років, в природних умовах їхня тривалість життя – до 10 років», розповіла директор закладу Людмила Денисенко.
Найчастіше відвідувачі цікавляться лемурами та різними видами мавп, за якими дуже цікаво спостерігати. У зоопарку є цілі родини зелених та червоних мавп, які мають по кілька дітлахів.
«Ці вольєри збирають найбільше відвідувачів, бо тут можна навіть подивитися, як старші мавпочки няньчаться із новонародженими», - розповіла Денисекно. Малі діти віддають перевагу спілкуванню із морськими свинками, кроликами та іншими дрібними звірами, яких вони не бояться.
«Дітей зовсім не цікавлять леви і тигри, великі хижаки більше цікавлять їхніх батьків. А ще дітки дуже полюбляють тварин, які є героями казок – хочуть подивитися на вовчика, лисичку, бо з дитинства це персонажі улюблених історій», - додає очільниця звіринця.
Окрім «розрекламованого» у ЗМІ тигреняти, у луцькому зоопарку нещодавно народилася носуха та єноти-полоскуни.
«Це теж у нас перше поповнення у цих тварин. Ми два дні годували тваринок, бо мама відмовилася від них, а через два дні народила ще одна єнотиха і ми вирішили глянути, як вона прийме малечу. Вона перетягнула цих єнотиків до себе в кубло, і разом зі своїми трьома малюками вигодувала ще цих двох прийомних», - додала Денисенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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