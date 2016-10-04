У Луцьку із потопом боротимуться за допомогою колодязів

У Луцьку на проспекті Соборності облаштовують додаткові каналізаційні колодязі, аби зменшити підтоплення цього району.Про це ідеться на сайті Луцькради.Наразі що тривають роботи з влаштування трьох додаткових каналізаційних колодязів на проспекті Соборності в районі тргового центру "Гостинець", аби частково зняти проблему підтоплення дощовими водами у цьому районі. Загалом її вирішення обійдеться орієнтовно у 10 мільйонів гривень.На жаль, за словами, під час нещодавнього ремонту проспекту Соборності не було проведено ремонтні роботи з модернізації системи зливової каналізації, а тому, аби це все виправити, доведеться руйнувати практично нове дорожнє покриття.