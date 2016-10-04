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У Луцьку із потопом боротимуться за допомогою колодязів

У Луцьку із потопом боротимуться за допомогою колодязів
У Луцьку на проспекті Соборності облаштовують додаткові каналізаційні колодязі, аби зменшити підтоплення цього району.

Про це ідеться на сайті Луцькради.

Наразі що тривають роботи з влаштування трьох додаткових каналізаційних колодязів на проспекті Соборності в районі тргового центру "Гостинець", аби частково зняти проблему підтоплення дощовими водами у цьому районі. Загалом її вирішення обійдеться орієнтовно у 10 мільйонів гривень.

На жаль, за словами Ігоря Поліщука, під час нещодавнього ремонту проспекту Соборності не було проведено ремонтні роботи з модернізації системи зливової каналізації, а тому, аби це все виправити, доведеться руйнувати практично нове дорожнє покриття.

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Теги: потоп, каналізація, ремонт
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