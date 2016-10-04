У Луцьку із потопом боротимуться за допомогою колодязів
Сьогодні, 05:16
У Луцьку на проспекті Соборності облаштовують додаткові каналізаційні колодязі, аби зменшити підтоплення цього району.
Про це ідеться на сайті Луцькради.
Наразі що тривають роботи з влаштування трьох додаткових каналізаційних колодязів на проспекті Соборності в районі тргового центру "Гостинець", аби частково зняти проблему підтоплення дощовими водами у цьому районі. Загалом її вирішення обійдеться орієнтовно у 10 мільйонів гривень.
На жаль, за словами Ігоря Поліщука, під час нещодавнього ремонту проспекту Соборності не було проведено ремонтні роботи з модернізації системи зливової каналізації, а тому, аби це все виправити, доведеться руйнувати практично нове дорожнє покриття.
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Про це ідеться на сайті Луцькради.
Наразі що тривають роботи з влаштування трьох додаткових каналізаційних колодязів на проспекті Соборності в районі тргового центру "Гостинець", аби частково зняти проблему підтоплення дощовими водами у цьому районі. Загалом її вирішення обійдеться орієнтовно у 10 мільйонів гривень.
На жаль, за словами Ігоря Поліщука, під час нещодавнього ремонту проспекту Соборності не було проведено ремонтні роботи з модернізації системи зливової каналізації, а тому, аби це все виправити, доведеться руйнувати практично нове дорожнє покриття.
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