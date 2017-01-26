Волинь очима дітей-художників з Луганщини

Під патронатом народного депутата Українина Волині реалізовують проект “Дитинство без сліз”. Його учасниками є 26 юних художників з міст Рубіжного, Лисичанська, Кремінної та Сватове Луганської області.- Мета проекту — арт-реабілітація дітей із зони АТО, - пояснює керівник молодіжного руху “Здорова Україна” і організатор арт-караванів дружби “Схід і Захід разом”- Діти подорожують Україною, а потім відтворюють свої враження в картинах. Таким чином ми показуємо нашу країну очима дітей. На Волинь ми поїхали завдяки народному депутату Степану Івахіву, який одразу відгукнувся на нашу ініціативу. І ось ми тут: діти хоч і втомлені з дороги, але щасливі...Цього разу юним художникам покажуть краєвиди перлини Волині - озера Світязь. Також вони відвідають Ковель та музей-садибу Лесі Українки в Колодяжному. Дітей вже поселили на базі відпочинку обласного управління лісового та мисливського господарства (начальник Олександр Кватирко), де створено всі умови для комфортного та змістовного відпочинку. Благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині” спільно з Шацькою райдержадміністрацією підготували для гостей цікаву та різноманітну культурну програму.- Одним із пріоритетів нашої діяльності є підтримка талановитих та обдарованих дітей, - розповідає представник благодійного фонду “Патріоти Волині”- А, коли ми побачили картини юних художників з Луганщини, одразу зрозуміли, що це — талановиті діти. На Шацьких озерах вони братимуть участь у різноманітних пленерах та майстер-класах, ознайомляться з місцевими традиціями святкування Івана Купала, флорою та фауною Шацького національного парку. Одним словом, нудьгувати дітям буде ніколи. І ми дуже сподіваємось, що краса Волині надихатиме юних художників і у творчому плані...Учасників арт-каравану дружби “Схід і Захід разом” привітали помічник народного депутата Степана Івахівата голова Шацької РДА- Проект дуже цікавий, бо йдеться про спілкування дітей з різних регіонів України, їхні знайомства та дружбу, - зауважує керівник виконавчої влади Шацького району Василь Голядинець.- А діти — це майбутнє нашої країни. І, чим частіше вони будуть зустрічатися і спілкуватися — тим міцнішою буде наша Україна.Цікаво, що більшість дітей з арт-каравану дружби познайомились між собою уже в потязі, дорогою на Волинь.- Добирались ми довго, але весело, - ділиться враженнями школярка з міста Кремінна- Спочатку мені було невідомо, що це за край такий — Волинь. Але перед поїздкою подивилась інтернет і вже знала, куди ми їдемо. Перші враження — чудові! Настрій — теж! Ми дуже вдячні, що нас сюди запросили, бо такі подорожі дають нові враження, розширюють кругозір...- Я вже була на Західній Україні і мені дуже сподобалось, - доповнює подругу. - Я одразу знала, що тут буде цікаво і весело. Мені все тут подобається: альтанки на території бази, зелені газони, пейзажі навколо. І, звичайно ж, озеро Світязь — величне і мальовниче одночасно...Програму першого дня перебування арт-каравану зі Сходу України на Волині завершив вечір знайомств та святкова дискотека. А свої враження про відпочинок на березі Світязя юні художники відтворять в картинах для підсумкової виставки “Україна очима дітей АТО”.