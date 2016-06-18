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За день - до трьох тисяч: як волиняни заробляють на чорниці

За день - до трьох тисяч: як волиняни заробляють на чорниці
Ягідники Волині за один сезон заробляють чималі суми.

Про це пише Лісівник.

Галина Мельник - із села Рудка-Червинська Камінь-Каширського району. Жінка розповідає, що разом з чоловіком збирають ягоди на продаж.

«За раз можемо назбирати 30 кілограмів чорниці. Їздимо до лісу мотоциклом. Є багажник і для двох відер прилаштували спеціальну підставку.

Люди збирають чорницю з 7:30 до 17:00. Їдуть до нас і з навколишніх районів, бо в лісі багато ягідників. Не лише легковими машинами. А й на тракторах, вантажівках. Поставлять у кузові лави, як колись їздили на поле. Сідають майже 40 людей. Але найбільше добираються кіньми. На віз поміщаються до 10 осіб», - ділиться волинянка.

Вона зауважує, що беруть із собою родичів, дітей, сусідів, друзів. Новачки рвуть чорницю руками, а хто вже не перший рік, збирають спеціальними гребінками. Дехто заходить у глибину лісу на кілометрів 10, щоб знайти більше ягід. У лісі повітря чисте, пташки співають. Тільки немає часу цим любуватися.

«Кожен поспішає, щоб був грошовий результат. Дитина за день може назбирати ягід на 400 гривень. Дорослі вдвічі більше. А хто швидкий у руках, то і в тричі. Ми з чоловіком збираємо до часу дня. На більше не вистачає сил. Та й худобу дома треба годувати», - каже Галина Мельник.

«Чорницю здаємо оптовикам. Під'їжджають під самий двір. Або родичам чи знайомим, які везуть у приймальні пункти району. За кілограм платять 40 гривень. Якщо ягоди крупні, то можна й 50 вторгувати», - продовжує жінка.

Моя дочка з дітьми навіть по 55 гривень здавала. Є сім'ї, які за день заробляють по 3 тисячі. Дехто за сезон має по 20 тисяч гривень. Потім витрачають на нову техніку: холодильники, морозильні камери, пральні машини», - розповідає Галина.

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Теги: ягоди, збір, чорниця, Волинь
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Коментарі 1
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Срочно під контроль!!! Бурштин в минулому, гоу на ягодникі!
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