У Луцьку презентуватимуть книгу рецептів для незрячих. ВІДЕО

Наталія Заячківська - незряча. Разом із чоловіком жінка виховує двох дітей, і обожнює готувати для них різні смаколики. Сама ліпить вареники, випікає печиво та інші десерти. Нині жінка взялась за випікання пирога із абрикосами.



Каже - на своїй кухні може приготувати будь-які десерти, оскільки тут їй дуже зручно, і всі необхідні для цього речі - під рукою, - йдеться у сюжеті



Під час кожного з етапів приготування жінка заглядає до книги з рецептами шрифтом Брайля, яку нещодавно видали у луцькому видавництві Брайль Студіо. Тут — понад п'ятдесят рецептів десертів, які може приготувати будь-яка господиня. Декілька незрячих лучанок погодились взяти участь у проекті від видавництва та власноруч відтворити декілька страв.



Наталія розповідає - загалом камери не дуже любить, проте, погодилась взяти участь в експерименті, аби більше людей побачили - для незрячих господинь не проблема приготувати смачну випічку.



За словами жінки, у незрячих є свої секрети приготування. На кухні кожна річ має визначене місце. А чи готова випічка, визначають за запахом та за дотиками. Стверджує — якщо легко постукати по готовому пирогу, то він видає специфічний звук, наче картонна коробка. Також жінка досконало знає, як працює вся кухонна техніка.



У цьому проекті жінку підтримав її чоловік Іван, який живе з нею вже 26 років. Він — також незрячий. Готовий абрикосовий пиріг можна буде скуштувати на презентації книги рецептів, що відбудеться шостого липня. Господиня обіцяє - пиріг зможуть скуштувати всі охочі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. - незряча. Разом із чоловіком жінка виховує двох дітей, і обожнює готувати для них різні смаколики. Сама ліпить вареники, випікає печиво та інші десерти. Нині жінка взялась за випікання пирога із абрикосами.Каже - на своїй кухні може приготувати будь-які десерти, оскільки тут їй дуже зручно, і всі необхідні для цього речі - під рукою, - йдеться у сюжеті 12 каналу Під час кожного з етапів приготування жінка заглядає до книги з рецептами шрифтом Брайля, яку нещодавно видали у луцькому видавництві Брайль Студіо. Тут — понад п'ятдесят рецептів десертів, які може приготувати будь-яка господиня. Декілька незрячих лучанок погодились взяти участь у проекті від видавництва та власноруч відтворити декілька страв.Наталія розповідає - загалом камери не дуже любить, проте, погодилась взяти участь в експерименті, аби більше людей побачили - для незрячих господинь не проблема приготувати смачну випічку.За словами жінки, у незрячих є свої секрети приготування. На кухні кожна річ має визначене місце. А чи готова випічка, визначають за запахом та за дотиками. Стверджує — якщо легко постукати по готовому пирогу, то він видає специфічний звук, наче картонна коробка. Також жінка досконало знає, як працює вся кухонна техніка.У цьому проекті жінку підтримав її чоловік Іван, який живе з нею вже 26 років. Він — також незрячий. Готовий абрикосовий пиріг можна буде скуштувати на презентації книги рецептів, що відбудеться шостого липня. Господиня обіцяє - пиріг зможуть скуштувати всі охочі.

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