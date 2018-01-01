У Луцьку презентуватимуть книгу рецептів для незрячих. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
Наталія Заячківська - незряча. Разом із чоловіком жінка виховує двох дітей, і обожнює готувати для них різні смаколики. Сама ліпить вареники, випікає печиво та інші десерти. Нині жінка взялась за випікання пирога із абрикосами.
Каже - на своїй кухні може приготувати будь-які десерти, оскільки тут їй дуже зручно, і всі необхідні для цього речі - під рукою, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Під час кожного з етапів приготування жінка заглядає до книги з рецептами шрифтом Брайля, яку нещодавно видали у луцькому видавництві Брайль Студіо. Тут — понад п'ятдесят рецептів десертів, які може приготувати будь-яка господиня. Декілька незрячих лучанок погодились взяти участь у проекті від видавництва та власноруч відтворити декілька страв.
Наталія розповідає - загалом камери не дуже любить, проте, погодилась взяти участь в експерименті, аби більше людей побачили - для незрячих господинь не проблема приготувати смачну випічку.
За словами жінки, у незрячих є свої секрети приготування. На кухні кожна річ має визначене місце. А чи готова випічка, визначають за запахом та за дотиками. Стверджує — якщо легко постукати по готовому пирогу, то він видає специфічний звук, наче картонна коробка. Також жінка досконало знає, як працює вся кухонна техніка.
У цьому проекті жінку підтримав її чоловік Іван, який живе з нею вже 26 років. Він — також незрячий. Готовий абрикосовий пиріг можна буде скуштувати на презентації книги рецептів, що відбудеться шостого липня. Господиня обіцяє - пиріг зможуть скуштувати всі охочі.
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Каже - на своїй кухні може приготувати будь-які десерти, оскільки тут їй дуже зручно, і всі необхідні для цього речі - під рукою, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Під час кожного з етапів приготування жінка заглядає до книги з рецептами шрифтом Брайля, яку нещодавно видали у луцькому видавництві Брайль Студіо. Тут — понад п'ятдесят рецептів десертів, які може приготувати будь-яка господиня. Декілька незрячих лучанок погодились взяти участь у проекті від видавництва та власноруч відтворити декілька страв.
Наталія розповідає - загалом камери не дуже любить, проте, погодилась взяти участь в експерименті, аби більше людей побачили - для незрячих господинь не проблема приготувати смачну випічку.
За словами жінки, у незрячих є свої секрети приготування. На кухні кожна річ має визначене місце. А чи готова випічка, визначають за запахом та за дотиками. Стверджує — якщо легко постукати по готовому пирогу, то він видає специфічний звук, наче картонна коробка. Також жінка досконало знає, як працює вся кухонна техніка.
У цьому проекті жінку підтримав її чоловік Іван, який живе з нею вже 26 років. Він — також незрячий. Готовий абрикосовий пиріг можна буде скуштувати на презентації книги рецептів, що відбудеться шостого липня. Господиня обіцяє - пиріг зможуть скуштувати всі охочі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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