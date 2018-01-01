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Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО

Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Погода тішить лучан сонцем та теплом. Тож городяни намагаються провести якнайбільше часу на вулиці - у парках, сквериках і біля фонтанів.

Інформаційне агентство ВолиньPost зафіксувало емоції одного літнього дня фотооб'єктивом.

Найбільше радіють теплому промінню сонця діти. Вони сповна насолоджуються літніми розвагами у міському парку, а також ловлять на собі освіжаючі бризки водограїв.

Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО

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Теги: Парк, діти, прогулянка, фонтан, відпочинок, літо, літній день, Луцьк
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