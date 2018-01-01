Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:19
Погода тішить лучан сонцем та теплом. Тож городяни намагаються провести якнайбільше часу на вулиці - у парках, сквериках і біля фонтанів.
Інформаційне агентство ВолиньPost зафіксувало емоції одного літнього дня фотооб'єктивом.
Найбільше радіють теплому промінню сонця діти. Вони сповна насолоджуються літніми розвагами у міському парку, а також ловлять на собі освіжаючі бризки водограїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформаційне агентство ВолиньPost зафіксувало емоції одного літнього дня фотооб'єктивом.
Найбільше радіють теплому промінню сонця діти. Вони сповна насолоджуються літніми розвагами у міському парку, а також ловлять на собі освіжаючі бризки водограїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:19
На Волині жінці з лікарні помилково сповістили про смерть сина
Сьогодні, 11:32
Президент Польщі – у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:18