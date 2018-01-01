Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО





Інформаційне агентство ВолиньPost зафіксувало емоції одного літнього дня фотооб'єктивом.



Найбільше радіють теплому промінню сонця діти. Вони сповна насолоджуються літніми розвагами у міському парку, а також ловлять на собі освіжаючі бризки водограїв.





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