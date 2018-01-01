Порошенко відвідає Польщу, Дуда їде на Волинь, - ЗМІ

Петро Порошенко здійснить візит до польського селища Сагринь у неділю, 8 липня, а польський Президент Анджей Дуда відвідає цього ж дня Волинь.



Про це повідомило джерело видання



"У неділю Президент Дуда приїде на Волинь, а Президент Петро Порошенко поїде у Польщу, до селища Сагринь", - розповів співрозмовник агентства.



Співрозмовник нагадав, що наближаються трагічні сторінки українсько-польської історії. У зв'язку з чим і будуть здійснені відповідні поїздки Президентів.



У свою чергу, співрозмовник агентства наголосив, що Україна продовжує стояти на позиціях порозуміння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президентздійснить візит до польського селища Сагринь у неділю, 8 липня, а польський Президенвідвідає цього ж дня Волинь.Про це повідомило джерело видання Укрінформ в дипломатичних колах."У неділю Президент Дуда приїде на Волинь, а Президент Петро Порошенко поїде у Польщу, до селища Сагринь", - розповів співрозмовник агентства.Співрозмовник нагадав, що наближаються трагічні сторінки українсько-польської історії. У зв'язку з чим і будуть здійснені відповідні поїздки Президентів.У свою чергу, співрозмовник агентства наголосив, що Україна продовжує стояти на позиціях порозуміння.

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