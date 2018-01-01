Порошенко відвідає Польщу, Дуда їде на Волинь, - ЗМІ
Сьогодні, 14:45
Президент Петро Порошенко здійснить візит до польського селища Сагринь у неділю, 8 липня, а польський Президент Анджей Дуда відвідає цього ж дня Волинь.
Про це повідомило джерело видання Укрінформ в дипломатичних колах.
"У неділю Президент Дуда приїде на Волинь, а Президент Петро Порошенко поїде у Польщу, до селища Сагринь", - розповів співрозмовник агентства.
Співрозмовник нагадав, що наближаються трагічні сторінки українсько-польської історії. У зв'язку з чим і будуть здійснені відповідні поїздки Президентів.
У свою чергу, співрозмовник агентства наголосив, що Україна продовжує стояти на позиціях порозуміння.
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Про це повідомило джерело видання Укрінформ в дипломатичних колах.
"У неділю Президент Дуда приїде на Волинь, а Президент Петро Порошенко поїде у Польщу, до селища Сагринь", - розповів співрозмовник агентства.
Співрозмовник нагадав, що наближаються трагічні сторінки українсько-польської історії. У зв'язку з чим і будуть здійснені відповідні поїздки Президентів.
У свою чергу, співрозмовник агентства наголосив, що Україна продовжує стояти на позиціях порозуміння.
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