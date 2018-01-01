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Порошенко відвідає Польщу, Дуда їде на Волинь, - ЗМІ

Порошенко відвідає Польщу, Дуда їде на Волинь, - ЗМІ
Президент Петро Порошенко здійснить візит до польського селища Сагринь у неділю, 8 липня, а польський Президент Анджей Дуда відвідає цього ж дня Волинь.

Про це повідомило джерело видання Укрінформ в дипломатичних колах.

"У неділю Президент Дуда приїде на Волинь, а Президент Петро Порошенко поїде у Польщу, до селища Сагринь", - розповів співрозмовник агентства.

Співрозмовник нагадав, що наближаються трагічні сторінки українсько-польської історії. У зв'язку з чим і будуть здійснені відповідні поїздки Президентів.

У свою чергу, співрозмовник агентства наголосив, що Україна продовжує стояти на позиціях порозуміння.


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Теги: Польща, Петро Порошенко
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