«ПортCity» розігрує подорож до Діснейленду*

У торгово-розважальному центрі «ПортCity» розігруватимуть подорож до Діснейленду.Тож, оголошено конкурс малюнків для дітей віком від 4 до 12 років.Для цього потрібно:1. Намалювати малюнок на тему «Мої герої» та підписати2. Вкинути малюнок у скриньку, що знаходиться на 1-му поверсі ТРЦ «ПортCity».А 29 липня на "Параді супергероїв" о 17:00 будуть розігрувати сімейну путівку до Діснейленду за результатами голосування.З 15 до 28 липня малюнки будуть виставлені на загальний огляд, усі бажаючі зможуть проголосувати за малюнок, який сподобався найбільше, написавши на картці контактні дані та номер малюнку (голосувати можна лише один раз, за один малюнок).Поспішай, у тебе є шанс відправити у незабутню подорож до від Діснейленду від ТРЦ «ПортCity»!