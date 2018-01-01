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«Чуєш ти, б****, чмо», - пасажир обматюкав водія луцького тролейбуса

«Чуєш ти, б****, чмо», - пасажир обматюкав водія луцького тролейбуса
У Луцьку пасажир тролейбуса №15 облаяв водія, який зупинився на зупинці, аби прибрати у кабіні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала лучанка Наталка Воскресенська.

"Чуєш ти, б****, чмо, б****" - гукав бидло-тоном сьогодні знервований чоловік до водія тролейбуса №15. А все тому, що водій вирішив прибрати у кабіні, і тролейбус декілька хвилин стояв на зупинці", - пише дівчина.

Лучанка каже, що через таку поведінку пасажира їй стало соромно.

"Не знаю, чи відчув цей чоловік полегшення після мату до водія, до слова, поважного віку. Лаявся він, а неприємно і соромно було мені. І як ви розумієте, всі в тролейбусі мовчали. Я теж. Хоча хотілося видати тираду про непорядність і грубість цього "чоловіка", - йдеться у дописі.

"У Facebook так часто пишуть про громадський транспорт і невисокий рівень обслуговування (чого, звісно, не відняти), про ціни і хамство водіїв (в основному, маршрутчиків), але ніколи не пишуть, як по той бік водіям або кондукторам, які змушені терпіти й вислуховувати "поважних панів і пані, які поспішають на роботу чи ще кудись", - вважає лучанка.

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Теги: транспорт, тролейбуси, скандал
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Коментарі 1
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Люди спішать, а якісь придурок стане і буде прибирати, в депо хай прибирають заїбали ці горе водії
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