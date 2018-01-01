У селі на Волині врятували лелеку, який заплутався у непотребі. ФОТО
Сьогодні, 22:16
У селі Деревок Любешівського району небайдужі врятували молодого буська.
Про це повідомляє любешівська районна газета "Нове життя".
У селі недалеко від сільського клубу на електроопорі уже багато років розташоване гніздо лелек. Декілька днів тому люди помітили, що на лапці одного із молодих бусенят був клубок непотребу. Через це, звісно, птах не міг би літати.
Небайдужі селяни вирішили врятувати лелеку. Самотужки змайстрували драбину і звільнили лапку буська від непотребу. Окрім того, люди посадили назад у гніздо другого молодого лелеку, який випав.
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Про це повідомляє любешівська районна газета "Нове життя".
У селі недалеко від сільського клубу на електроопорі уже багато років розташоване гніздо лелек. Декілька днів тому люди помітили, що на лапці одного із молодих бусенят був клубок непотребу. Через це, звісно, птах не міг би літати.
Небайдужі селяни вирішили врятувати лелеку. Самотужки змайстрували драбину і звільнили лапку буська від непотребу. Окрім того, люди посадили назад у гніздо другого молодого лелеку, який випав.
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